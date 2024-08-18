كريم عفيفي يحتفل بعيد ميلاد زوجته وعيد زواجه.. فيديو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نورهان ربيع:

نشر الفنان كريم عفيفي فيديو جمعه بزوجته، ضم العديد من ذكرياتهما معا احتفالا بعيد ميلادها وعيد زواجهما، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع انستجرام.

وعلق عفيفي على الفيديو قائلا: "عيد ميلاد سعيد، وعيد زواج سعيد، وكل سنة وانتي حياتي".

وتفاعل جمهور عفيفي مع الفيديو، وجاءت تعليقاتهم كالتالي: "الله يحفظكم"، "كل سنة وإنتوا الاتنين طيبين وبخير "، "كل سنة وانتي طيبة يا حبيبتي"، وغيرها من التعليقات.

يذكر أن آخر أعمال الفنان كريم عفيفي فيلم الملكة بطولة النجمة هالة صدقي وعدد كبير من النجوم وإخراج سامح عبدالعزيز .