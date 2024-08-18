عمرو سليم يقدم مقطوعة موسيقية لأغنية شبكو إيديكم فى حفل مهرجان القلعة

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قدم عازف البيانو عمرو سليم، مقطوعة موسيقية لأغنية "شبكوا ايديكم" للمطرب مدحت صالح، وذلك خلال حفله بمهرجان القلعة للموسيقى والغناء في دورته الـ32.

يذكر أن عازف البيانو عمرو سليم تأثر منذ طفولته بالموسيقى عندما كان يستمع لعزف جدته على آلة العود، وعندما اكتشف موهبته التحق بالمدرسة لرعاية المكفوفين، وكان لديه شغف بحصص الموسيقى، وبدأ بالعزف على آلة الأكورديون.

وبعد خمس سنوات اختار آلة البيانو لتصبح رفيق الدرب، بعدها التحق بمعهد ناصر للموسيقى العربية، ومن خلاله شارك في العديد من المسابقات الموسيقية، منها أحسن عازف وهو طالب في الإعدادية، وحصل على المركز الأول على الجمهورية، إلى أن التحق بجامعة القاهرة.

وشارك فى المسابقة على مدار الأربع سنوات الجامعية، وكان رؤساء المسابقة الموسيقار رفعت جرانة، مدحت عاصم، محمد الموجى، عاطف صدقى، وبعد أن تخرج في الجامعة أنشأ أول فرقة موسيقية خاصة به مكونة من الدكتور عصمت نصار وعاطف أمام وعمرو فؤاد وهشام محمد العربى ابن محمد العربى الرقاق، وكانت الفرقة تعمل على إعادة توزيع الأغانى التى تم نسيانها، وتم تكريمه في مهرجان الموسيقى العربية عام 2019 ومهرجان القلعة عام 2021.

بمهرجان قلعة صلاح الدين للموسيقى والغناء

كما تشمل فعاليات مسرح المحكى الفنان هانى شاكر بمصاحبة الفرقة الموسيقية قيادة: مصطفى حلمي، أوركسترا القاهرة السيمفوني (أغاني عالمية)، الفنانة نسمة محجوب وفرقتها، الفنانة سمر طارق وفرقتها، الفنان مصطفى حجاج وفرقته، فرقة مواويل، الشيخ ياسين التهامي وفرقته، الفنان سعد العود وفرقته، الفنان مدحت صالح بمصاحبة الفنان عمرو سليم والفرقة الموسيقية قيادة أحمد عامر، مركز تنمية المواهب بدار الأوبرا، الفنان عمر خيرت بمصاحبة أوركسترا أوبرا القاهرة، بالإضافة إلى عدة عروض فنية عالمية بالتعاون مع قطاع العلاقات الثقافية الخارجية.

ويمثل المهرجان فرصة مميزة لعشاق الموسيقى والغناء للاستمتاع بباقة متنوعة من الفنون، تسهم فى تعزيز الحركة الثقافية والفنية المصرية، وتستقطب السائحين والزوار من مختلف أنحاء العالم.



عمرو سليم يبدأ مقطوعة موسيقية بحفل مهرجان القلعة