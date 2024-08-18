شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو الفقى لأبطال الأولمبياد فى مهرجان العلمين الجديدة: قدمتم أداء بطوليا والان مع تفاصيل الخبر

استقبل مهرجان العلمين الجديدة أبطال الأولمبياد المصريين في "أولمبياد باريس 2024" بصحبة وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، والسيد أشرف سلمان رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة، والأستاذ عمرو الفقي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المتحدة في المنطقة الشاطئية لمهرجان العلمين، وذلك بزفة بالتنورة والاستعراضات الفلكلورية والتراثية.

ومن جانبه قال عمرو الفقي الرئيس التنفيذي للشركة المتحدة، خلال المؤتمر: "فخورون وسعداء بكل أبطال الأولمبياد سواء من حصد ميداليات أو من شارك ورفع اسم مصر".

ووجه الرئيس التنفيذي للشركة المتحدة رسالة لأبطال مصر ممن شاركوا في الأولمبياد: "فرحتوا الشعب مصري والرياضة مكسب وخسارة وقدمتم أداء بطوليا ونورتوا مدينة ومهرجان العلمين الجديدة".

يأتى مهرجان العلمين الجديدة في إطار استراتيجية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لإطلاق مبادرات وطنية ومنها مهرجان العلمين الجديدة، بهدف تسليط الضوء على التنمية العمرانية التي شهدتها منطقة الساحل الشمالي الغربي بأكملها، وعلى رأسها مدينة العلمين الجديدة، والترويج للسياحة في المدينة وما تتميز به من شواطئ ساحرة ومناخ معتدل معظم أيام السنة، وكذلك الترويج للفرص الاستثمارية بمنطقة الساحل الشمالي الغربي، والتأكيد على دور القوى الناعمة في دعم جهود الدولة للتنمية وتطوير الوجهات السياحية المختلفة، كما نظم المهرجان العديد من الرحلات للطلبة وذوي الإعاقة، إلى جانب دعم السيدات المعيلات والمنتجين والمصنعين والشباب، بالإضافة إلى دعم جهود بناء الإنسان والتنمية البشرية.

وشهد المهرجان تعاون مثمر مع كافة الوزارات والهيئات والشركة المتحدة، والتي حرصت على أن تضم أجندة الدورة الثانية من مهرجان العلمين الجديدة عروضا فنية وثقافية ورياضية وترفيهية متنوعة تناسب مختلف اهتمامات الزوار، وتستقطب السياح من مختلف الجنسيات، ووفرت للجمهور في المنازل قناة U LIVe ليستطيع الجميع من متابعة ومشاهدة فعاليات المهرجان المختلفة والمتنوعة على التليفزيون، حيث تشهد نسخة مهرجان العلمين 2024 فعاليات متنوعة، ما بين عروض مسرحية فنية من إنتاج أشهر المنتجين وببطولة ألمع النجوم الكبار والفنانين الشباب، ومباريات لأساطير ونجوم كرة القدم والسلة والطائرة والبادل تنس.





عمرو الفقي الرئيس التنفيذي للشركة المتحدة



عمرو الفقي الرئيس التنفيذي للشركة المتحدة

عمرو الفقى

جانب من المؤتمر الصحفى فى مدينة العلمين



جولة أبطال الأولمبياد فى مدينة العلمين بصحبة وزير الرياضة وقيادات الشركة المتحدة



جولة لوزير الرياضة وقيادات المتحدة مع ابطال اولمبياد باريس



سارة سمير بطلة رفع الاثقال



سارة سمير



عبد اللطيف منيع بطل المصارعة



علم مصر وشعار الاولمبياد



محمد السيد بطل السلاح



محمد جبر لاعب المصارعة



محمد جبر



وزير الرياضة وابطال الاولمبياد



وزير الرياضة واحمد الجندي



وزير الرياضة وكريم كحلة



وزير الرياضة



احمد الجندي صاحب ذهبية باريس



احمد الجندي في جولة مع وزير الرياضة



احمد الجندي



اشرف سلمان رئيس مجلس أدارة الشركة المتحدة وعمرو الفقي الرئيس التنفيذى للشركة المتحدة ومحمد يحيي رئيس المتحدة الرياضية



الجندي وسارة سمير



الجندي