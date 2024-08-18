ديانا حداد: تجاهل فليس كل شيء يستحق أن تهتم به

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نورهان ربيع:

نشرت الفنانة ديانا حداد صورة جديدة لها عبر صفحتها الرسمية على موقع انستجرام.

وظهرت حداد خلال الصورة بملابس كاجوال وعلقت: "تجاهل فليس كل شيء يستحق أن تهتم به".

وتفاعل جمهور ديانا مع منشورها وجاءت تعليقاتهم كالتالي: "غني معايا في يوم من الأيام"، "قمر"، "وربي قمر"، "الله يسعد قلبك ويرزقك ديانا ويبعد عنك كل مكروه يارب"، وغيرها من التعليقات.

يذكر أن الفنانة ديانا حداد قامت بإحياء حفل غنائي ساهر خلال الأيام القليلة الماضية، ضمن فعاليات مهرجان العلمين وسط حضور وتفاعل عدد كبير من جماهير الوطن العربي.