نبيل الحلفاوي ينتقد ضغط الجماهير على مجلس الأهلي: "سيبوا الناس تشتغل وافرحوا بناديكم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

علق الفنان نبيل الحلفاوي، على ضغط جمهور مواقع التواصل، على مجلس إدارة النادي الأهلي، من أجل الإسراع في ضم لاعبين جدد، وتدخل بعضهم في عمل المناصب داخل فريق كرة القدم بالقلعة الحمراء.

وكتب "الحلفاوي"، تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إكس"، والله مافي إدارة تعرف تشتغل كده.. احنا زودناها بجد. لدرجة تخنق ضغط في الصفقات وتدخل في المناصب، إيش حال لو مكناش عاملين موسم تاريخي بكل المقاييس وجايبين إمام وعمر ووسام ويوسف أيمن وعطية الله وشغالين على أسماء تانية".

وأضاف: "صخب مش معقول، سيبوا الناس تشتغل في جو نقي وهادي. وافرحوا بناديكم".

وكان النادي الأهلي، أعلن في وقت سابق، عدة قرارات خاصة بتطوير قطاع كرة القدم، منها قبول اعتذار محسن صالح، عن رئاسة لجنة التخطيط، وتعيين مختار مختار رئيسًا بدلًا منه، كذلك قبول اعتذار خالد بيبو عن الاستمرار في منصب مدير الكرة لفريق كرة القدم، وتكليف سامي قمصان قائم بأعمال مدير الكرة، بجانب عمله كمدرب عام للفريق.

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