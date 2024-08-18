تامر فرج يعلن عودته للعمل الفني بعد إستئصال المرارة: "رجعنا تاني نصور"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

أعلن الفنان تامر فرج عودته للتمثيل والعمل الفني، بعد إجراء عملية جراحية واستئصال المرارة.

وكتب تامر فرج في "ستوري"، عبر حسابه الرسمي على موقع "انستجرام": "رجعنا تاني نصور.. والرزق على الله، فيلم موسم حصاد الكاكا".

وكان تامر فرج كشف في وقت سابق عن خضوعه لعملية استئصال المرارة، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع "انستجرام".

وكتب تامر: "شكرًا لكل الأصدقاء والسادة الصحفيين الذين اهتموا بالسؤال عن حالتي الصحية، وأحب أطمن الجميع إن الحمد لله انزيمات الكبد اتظبطت، وهدخل أعمل عملية استئصال المرارة، شكرًا لمحبتكم، وأرجو دعواتكم".

وبعد نجاح العملية الجراحية وخروجه من المستشفى، كتب، تامر فرج، عبر حسابه على موقع "انستجرام": "أصدقائي الغاليين والسادة الصحفيين وكل من سأل عن حالتي الصحية أشكركم جميعا من كل قلبي و فاجئتوني بهذا الحب الطاغي والمشاعر الجميلة.. الواحد مكنش عارف إنه محبوب كدة".

وتابع: "أشكركم وبعتذر عن عدم الرد على المكالمات أحيانا لأني كنت أغلب الوقت نايم أو مش قادر أتكلم ولكن كل اتصالاتكم ومشاعركم الجميلة وصلتني وغمرتني بحبكم".

وأضاف تامر فرج: "الحمد لله أنا أحسن كتير وهبدأ في ممارسة عملي وحياتي الطبيعية من الأسبوع القادم.. بحبكم جدا".

يذكر أن، أخر أعمال الفنان تامر فرج كان مسلسل "بقينا اتنين" إخراج طارق رفعت، بطولة شريف منير، رانيا يوسف، طارق عبدالعزيز، مروة عبدالمنعم، تامر فرج، ميمي جمال، عزت زين، يوسف عثمان.

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