شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو سليم يمتع جمهور مهرجان القلعة بمقطوعاته الموسيقية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

قدم عازف البيانو عمرو سليم حفلاً موسيقياً ضمن حفلات مهرجان القلعة للموسيقى والغناء في دورته الـ32، وتضمن الحفل مجموعة من أشهر أعمال الموسيقي العربية التي أعاد سليم صياغتها لتتناسب مع آلة البيانو، منها: (أغانى ما انحرمش العمر منك ومالي وأنا مالي وطاير يا هوا وبتسأل ليه عليا وشبكوا إيديكم).

يذكر أن عازف البيانو عمرو سليم تأثر منذ طفولته بالموسيقى عندما كان يستمع لعزف جدته على آلة العود، وعندما اكتشف موهبته التحق بالمدرسة لرعاية المكفوفين، وكان لديه شغف بحصص الموسيقى، وبدأ بالعزف على آلة الأكورديون.

وبعد خمس سنوات اختار آلة البيانو لتصبح رفيق الدرب، بعدها التحق بمعهد ناصر للموسيقى العربية، ومن خلاله شارك في العديد من المسابقات الموسيقية، منها أحسن عازف وهو طالب في الإعدادية، وحصل على المركز الأول على الجمهورية، إلى أن التحق بجامعة القاهرة.

وشارك فى المسابقة على مدار الأربع سنوات الجامعية، وكان رؤساء المسابقة الموسيقار رفعت جرانة، مدحت عاصم، محمد الموجى، عاطف صدقى، وبعد أن تخرج في الجامعة أنشأ أول فرقة موسيقية خاصة به مكونة من الدكتور عصمت نصار وعاطف أمام وعمرو فؤاد وهشام محمد العربى ابن محمد العربى الرقاق، وكانت الفرقة تعمل على إعادة توزيع الأغانى التى تم نسيانها، وتم تكريمه في مهرجان الموسيقى العربية عام 2019 ومهرجان القلعة عام 2021.

يذكر أن برنامج فعاليات مسرح المحكى بمهرجان قلعة صلاح الدين للموسيقى والغناء فى دورته الـ32 يشمل عروضا لكل من: الفنانة نسمة عبد العزيز وفرقتها، الفنانة كارمن سليمان وفرقتها، فرقة الموسيقى العربية بالاشتراك مع مركز تنمية المواهب، ليلة موسيقى عربية (أغاني وردة) قيادة: علاء عبد السلام، فريق بلاك تيما، الفنان لؤي وفرقته، الفنان عمرو سليم وفرقته، والفنان حمزة نمرة وفرقته، فريق جلاس أونيون، الفنان هشام عباس وفرقته، الصوفية والحداثة - الموسيقار فتحي سلامة والشيخ محمود التهامي، الفنانة دينا الوديدي وفرقتها، الفنانة نادية مصطفى وفرقتها، الفنان على الحجار بمصاحبة الفرقة الموسيقية قيادة أحمد فرج ، ليلة صوفية مع نجوم فرقة الإنشاد الديني، الفنان إيهاب توفيق وفرقته، ليلة موسيقى عربية (أغاني عبد الحليم) بمشاركة الفنانة إيمان عبد الغنى قيادة مصطفى حلمى.

كما تشمل فعاليات مسرح المحكى الفنان هانى شاكر بمصاحبة الفرقة الموسيقية قيادة: مصطفى حلمي، أوركسترا القاهرة السيمفوني (أغاني عالمية)، الفنانة نسمة محجوب وفرقتها، الفنانة سمر طارق وفرقتها، الفنان مصطفى حجاج وفرقته، فرقة مواويل، الشيخ ياسين التهامي وفرقته، الفنان سعد العود وفرقته، الفنان مدحت صالح بمصاحبة الفنان عمرو سليم والفرقة الموسيقية قيادة أحمد عامر، مركز تنمية المواهب بدار الأوبرا، الفنان عمر خيرت بمصاحبة أوركسترا أوبرا القاهرة، بالإضافة إلى عدة عروض فنية عالمية بالتعاون مع قطاع العلاقات الثقافية الخارجية.

ويمثل المهرجان فرصة مميزة لعشاق الموسيقى والغناء للاستمتاع بباقة متنوعة من الفنون، تسهم فى تعزيز الحركة الثقافية والفنية المصرية، وتستقطب السائحين والزوار من مختلف أنحاء العالم.