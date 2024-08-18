شكرا لقرائتكم خبر عن ليلة الأبطال.. أغان وطنية فى احتفالية مهرجان العلمين الجديدة بأبطال الأولمبياد والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 18 أغسطس 2024 10:51 م

شهد حفل ليلة الأبطال بمهرجان العلمين الجديدة بالمسرح الروماني بالمدينة التراثية، تقديم عدد من الأغنيات الوطنية مثل "يا حبيبتي يا مصر" وغيرها من الأغنيات وهي الاحتفالية التي ضمت أبطال الأولمبياد ممن فازوا وشاركوا في الأولمبياد دون حصد جوائز، وحرصت قيادات الشركة المتحدة ووزير الرياضة على التقاط صورة تذكارية مع الابطال على مسرح المدينة التراثية.

مهرجان العلمين الجديدة

وأجرى أبطال مصر فى أولمبياد باريس 2024 ووزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحى، ومجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، جولة تفقدية لمنطقة الحفلات الكبرى على هامش فعاليات مهرجان العلمين الجديدة.

وتفقد أبطال مصر فى أولمبياد باريس 2024 ووزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحى، ومجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، المنطقة الشاطئية الترفيهية على هامش فعاليات مهرجان العلمين الجديدة.

الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

وأوضح وزير الرياضة من العلمين الجديدة، أن النجاح فى أولمبياد باريس 2024 لم يكن فرديا، مردفا: "سعداء بوجود أبطال مصر بأولمبياد باريس معنا اليوم فى العلمين".

وذكر وزير الشباب والرياضة، أن مصر عملت على بناء جيل أصغر وأقوى رياضيا، مؤكدا أن أبطال مصر فى أولمبياد باريس 2024 رسموا البهجة على وجوه المصريين.

وأكد وزير الشباب والرياضة: "قريبا سيكون هناك نماذج نعمل على تأهيلهم ليكونوا أبطال عالم".

من جانبه قال أحمد الجندى بطل ذهبية لعبة الخماسى الحديث فى أولمبياد باريس، من مهرجان العلمين: "وجودنا فى مهرجان العلمين الجديدة له قيمة ونأمل أن نشرف الرياضة المصرية"

وقدم أحمد الجندى، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى على دعمه للرياضة. وأعرب أحمد الجندى عن تمنيه تحقيق عدد أكبر من الميداليات فى أولمبياد لوس أنجلوس، مضيفا: "وجودنا فى مهرجان العلمين الجديدة له قيمة ونأمل أن نشرف الرياضة المصرية".

كما أعرب أحمد الجندى بطل ذهبية لعبة الخماسى الحديث فى أولمبياد باريس، من مهرجان العلمين، عن تمنيه تحقيق عدد أكبر من الميداليات فى أولمبياد لوس أنجلوس.

وقال الجندى: "وجودنا فى مهرجان العلمين الجديدة له قيمة ونأمل أن نشرف الرياضة المصرية"، مشيرا إلى إنهم استطاعوا تحطيم الرقم القياسى والعالمى مرتين وأنه فخور جدا بذلك.

أكد أحمد الجندى بطل ذهبية لعبة الخماسى الحديث فى أولمبياد باريس، أن الإرادة هى أهم شيء فى النجاح، مضيفا أن تحطيم الرقم العالمى لم يكن سهلا، وبذلت الكثير من الجهد والتعب للوصول إلى الرقم القياسى.

وتحدَّث أحمد الجندى، المتوج بالميدالية الذهبية فى أولمبياد باريس 2024 فى الخماسى الحديث، عن تحقيقه النجاح فى عالم الرياضة، قائلا: «أضع هدفا كبيرا لنفسى، مثل ذهبية الأولمبياد، ولكى أحقق هذا الهدف كان لا بد من وضع أهداف أصغر أحققها».

وأضاف الجندي: «كل إنجاز أحققه على طريق الإنجاز الكبير يجعلنى متحفزا لتحقيق الإنجازات، أى أننا نتحدث عن خطوات على سلم، نسقط أحيانا ونقف فى أحيان أخرى».