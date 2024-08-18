شكرا لقرائتكم خبر عن حمزة نمرة يفتتح حفله فى مهرجان القلعة بأغنية رايق والان مع تفاصيل الخبر

افتتح النجم حمزة نمرة حفله بمهرجان القلعة للموسيقى والغناء في دورته الـ32، بأغنية "رايق" وسط تفاعل كبير من الجمهور.

مهرجان قلعة صلاح الدين للموسيقى والغناء

كما تشمل فعاليات مسرح المحكى الفنان هانى شاكر بمصاحبة الفرقة الموسيقية قيادة: مصطفى حلمي، أوركسترا القاهرة السيمفوني (أغاني عالمية)، الفنانة نسمة محجوب وفرقتها، الفنانة سمر طارق وفرقتها، الفنان مصطفى حجاج وفرقته، فرقة مواويل، الشيخ ياسين التهامي وفرقته، الفنان سعد العود وفرقته، الفنان مدحت صالح بمصاحبة الفنان عمرو سليم والفرقة الموسيقية قيادة أحمد عامر، مركز تنمية المواهب بدار الأوبرا، الفنان عمر خيرت بمصاحبة أوركسترا أوبرا القاهرة، بالإضافة إلى عدة عروض فنية عالمية بالتعاون مع قطاع العلاقات الثقافية الخارجية.

ويمثل المهرجان فرصة مميزة لعشاق الموسيقى والغناء للاستمتاع بباقة متنوعة من الفنون، تسهم فى تعزيز الحركة الثقافية والفنية المصرية، وتستقطب السائحين والزوار من مختلف أنحاء العالم.



حمزة نمرة يبدأ حفله بمهرجان القلعة بأغنية رايق