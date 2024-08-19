فن ومشاهير

"من الملك لـ فهد البطل".. أحمد العوضي يستقر على اسم مسلسله الجديد في رمضان 2025

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

أعلن الفنان أحمد العوضي، عن اسم مسلسله الجديد، المقرر عرضه في دراما رمضان 2025.

أحمد العوضي، كتب تدوينة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إن اسم مسلسله الجديد هو "الملك"، لكنه استقر على اسم مسلسله الجديد في رمضان 2025 ليكون فهد البطل.

ونشر "العوضي" فيديو عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قال فيه: "غيرنا الاسم المسلسل هيبقى اسمه فهد البطل، المسلسل هيبقى جامد وهينجح باذن الله وهيعدي حق عرب بكتير".

وأضاف: "مسلسل فهد البطل هيكون مسلسل عن الشارع ولكل اخواتي حبايبي هيبقى مسلسل الشارع الاول، احنا تعبنا والباقي على ربنا ونجاحي بفضل ربنا وتعب اخواتي".

جدير بالذكر أن أحمد العوضي عُرض له مؤخرًا فيلم الإسكندراني إخراج ، وشارك في السباق الرمضاني المنقضي ببطولة مسلسل حق عرب، مع: رياض الخولي، وفاء عامر، دينا فؤاد، كارولين عزمي، سلوى عثمان.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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