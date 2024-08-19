ندى بسيوني تعلن وفاة خالتها وتنعاها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-نورهان ربيع:

أعلنت الفنانة ندى بسيوني وفاة خالتها، وذلك خلال منشور كتبته عبر حسابها الرسمي على موقع انستجرام.

وكتبت بسيوني خلال منشورها: "وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا اليه راجعون، بقلوب مطمئنة لقضاء الله وقدره إنتقلت إلى رحمة الله تعالى خالتي الغالية السيدة زينب الجعراني سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته وأن يسكنها فسيح جناته، وأن يلهمنا جميعا الصبر في مصابنا الأليم".

وتفاعل عدد من الفنانين مع منشور الفنانة ندى بسيوني وقدموا لها التعازي ومن بينهم الفنانة دنيا المصري، والفنانة رانيا فريد شوقي.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة ندى بسيوني في السينما هو فيلم ساحر النساء مع الفنان محمد سليمان والفنانة القديرة سميرة عبدالعزيز وتم عرضه خلال العام الماضي 2023.