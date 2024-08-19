رئيس القاهرة الدولي للمسرح التجريبي: المهرجان سيكرم الفنانين على مسيرتهم المسرحية بغض النظر عن اتجاهاتهم الفنية



محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي

أكد الدكتور سامح مهران رئيس مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، أن المهرجان دأب منذ دورته الأولى، على تكريم عدد من المسرحيين أصحاب العطاء والإنجاز البارز الذي أسهم في مسيرة المسرح المصري، بغض النظر عن اتجاهاتهم الفنية، سواء كانت تجريبية أم غير ذلك.

وقال مهران: التكريم في معناه البسيط أننا نقول للمكرم نحن نقدر عطاءك وإسهامك في مسيرة المسرح، ونبعث برسالة إلى الأجيال الجديدة نؤكد فيها أن الموهبة والعطاء والإخلاص للمسرح، وسيلتك لاكتساب احترام وتقدير مجتمعك

وتابع: هناك أسماء كثيرة تستحق التكريم، لكن أي مهرجان لا يستطيع تكريم كل المستحقين، ومن هنا يختار المهرجان كل عام عددا من المسرحيين، سواء كانوا كتابا أو نقادا أو ممثلين أو غيرهم من صناع المسرح، على أن يمثلوا قدر المستطاع الاتجاهات والأجيال كافة.

واستعرض مهران عددا من الأسماء التي تم تكريمها عبر دورات المهرجان المختلفة ومنهم نجوما من اتجاهات مختلفة: سعد أردش - ألفريد فرج - كرم مطاوع - المخرج أحمد زكي - أحمد عبدالحليم - جلال الشرقاوي - شوقي عبدالحكيم - عبدالله غيث - سميحة أيوب - محمد صبحي - لينين الرملي - محمود ياسين - سناء جميل- أمينة رزق - عمر الحريري - سهير المرشدي - محمد الدفراوي - امال بكير - سامي خشبة - محمود عزمي- فتحية العسال - رجاء حسين - جميل راتب - محفوظ عبد الرحمن- عزت العلايلي - ناجي شاكر- ابو العلا السلاموني - حسن الجريتلي- عصام السيد - خالد جلال - ناصر عبد المنعم- جلال حافظ - حازم شبل، وغيرهم من المبدعين المسرحيين العظماء الذين لا يمكن تجاهل تاريخهم الحافل والمعطاء.

وأكد مهران أنه سوف يتم الإعلان عن مكرمي الدورة الـ 31 خلال المؤتمر الصحفي يوم الثلاثاء 20 أغسطس الساعة السابعة مساء بدار الأوبرا المصرية بمقر المجلس الأعلى للثقافة، وبقاعة الندوات الكبرى بالدور الثالث.