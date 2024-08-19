شكرا لقرائتكم خبر عن مؤلف The Boys يحذر المشاهدين من كثرة عمليات القتل في الموسم الأخير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذر إريك كريبك، مؤلف مسلسل The Boys جماهيره ومتابعي المسلسل من كثرة عمليات الموت والقتل في الموسم الخامس والأخير القادم والذي يعد قيد التحضير حالياً بعد انتهاء الموسم الرابع ورفع سقف طموحات المشاهدين بشكل كبير.

ووفقاً لمؤلف السلسلة التي تعرض عبر منصة أمازون برايم، قال كريبك لـ Total Film: "لا يوجد ضمان لمن سينجو لأننا لا نضطر إلى الاحتفاظ بهم لموسم آخر، لذلك يمكن أن تحدث أشياء صادمة وكبيرة حقًا طوال الوقت، لذا، بصفتنا كتابًا، بينما نبدأ في طهيها، فإننا نستمتع بذلك حقًا"، مضيفاً أن الضغط مستمر لمنح المعجبين نهاية جيدة بعد الإعلان في يونيو عن انتهاء العرض بعد خمسة مواسم، والتي قال إنها كانت "خطتي دائمًا".

وتابع كريبك: "الكثير من نهايات المسلسلات سيئة، ومن الصعب حقًا الهبوط بالطائرة". "أنا ممتن للغاية لشركة أمازون لأنها منحتني الفرصة لإنهاء المسلسل وفقًا لشروطنا الخاصة، ولكن من المؤكد أنني أشعر بالكثير والكثير من الضغط لإنهاء المسلسل بشكل جيد".

تتبع سلسلة Amazon حياة الأبطال الخارقين الذين يعملون لصالح شركة كبيرة ومجموعة تريد القضاء عليهم، وكان قد انضم الثلاثى شون باتريك فلانيري ومايلز جاستون فيلانويفا ونيك ويتشلر، إلى الموسم الثالث منThe Boys، وفقًا للتقرير الذى نشر على موقع "tvseriesfinale"

ويلعب شون باتريك فلانيري دور بطل خارق اسمهGunpowder، ومايلز جاستون فيلانويفا سيلعب دور Supersonic، على أن يقوم ونيك ويتشلر بلعب دورBlue Hawk.

بالإضافة إلى ذلك كان قد انضم الثلاثى من فرانسيس تورنر وكريستين بوث وجاك دولان إلى الموسم الثالث من مسلسل The Boys، وفقًا للتقرير الذى نشر على موقع "tvseriesfinale".