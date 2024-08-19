شكرا لقرائتكم خبر عن عرض فيلم "تأتون من بعيد" ضمن فعاليات نادى سينما الإسماعيلية الأربعاء المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقيم المركز القومي للسينما برئاسة مدير التصوير د. حسين بكر فعاليات نادي سينما الإسماعيلية بالتعاون مع مكتبة مصر العامة، وذلك يوم الأربعاء المقبل الموافق 21 أغسطس في تمام الساعة 7 مساء.

ويتم عرض الفيلم التسجيلي "تأتون من بعيد" إخراج أمل رمسيس الحاصل علي جائزة لجنة اتحاد نقاد السينما الأفريقية وجائزة الفيبريسى أو الاتحاد الدولي للنقاد بمهرجان الإسماعلية الدولي للأفلام التسجيلية والروائية القصيرة بالدورة الـ21، وحصل الفيلم أيضا على جوائز عديدة أخرى محلية ودولية.

وعقب عرض الفيلم تقام ندوة يديرها كل من: الناقد السينمائي إسلام أحمد علي والناقدة السينمائية شاهندة محمد علي، ويتم خلالها مناقشة الفيلم مع الجمهور المشارك بالنادي.

يذكر أن نادي سينما الإسماعيلية يقيمه المركز القومي للسينما تحت إشراف فني الناقد السينمائي إسلام أحمد علي والناقدة السينمائية شاهندة محمد على، وإشراف إداري رامي رجب.