قام بتصويره في الإمارات.. عصام صاصا ينشر فيديو كليب جديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

طرح مؤدي المهرجانات عصام صاصا فيديو كليب لأغنية جديدة بعنوان "الدنيا قاسية اتشقلبت بيا في ثواني"، عبر موقع "يوتيوب" ومنصات التواصل الاجتماعي، بعد أن تم القبض عليه في المطار على خلفية قضية دهس شخص أعلى الطريق الدائري، والحكم عليه بالحبس 6 أشهر.

أحداث الفيديو كليب تم تصويرها في الإمارات، أثناء تواجد عصام صاصا خارج البلاد على خليفة اتهامه قضية دهس شخص أعلى الطريق الدائري، وحيازة المخدرات بغرض التعاطي.

وجاءت كلمات الأغنية كالتالي:

فتحت عيني لقيتني فجأة في دنيا تانية وحشتني نفسي وأهلي واخواتي ومكاني.

هون يارب الغربة صعبة مموتاني.. ربنا علشان عالم بيا مش هيشمتكم يوم فيا قادر يا كريم تسمع ليا وتنجيني

أنا عارف أنك مش هتسبني وبلاك معناه أن أنت حاببني ده أنا طوب الأرض بيحاربني طالع عيني

آه من الحياه بقى كل دا كان مستخبي أنا مش بخير والصدمة هتوقفلي قلبي غرقان في بحر دموع

مفيش ولا حد جمبي مبقاش خلاص بإيديا غير إني أدعى ربي.

القائمون على صفحة عصام صاصا على موقع "انستجرام"، نشروا ستوري، قالوا فيه: "التراك متسجل ومتصور من شهر وفي عقود وإلتزامات".

وكانت النيابة العامة، قررت إخلاء سبيل "صاصا" بكفالة 30 ألف جنيه قبل أن تأمر بضبطه وإحضاره مرة أخرى لدى سفره إلى دبي، عقب ورود تقرير مصلحة الطب الشرعي بتعاطيه للمواد المخدرة أثناء قيادته للسيارة التي دهس بها مواطنا.

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