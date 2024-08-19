أحمد الفيشاوي ينشر صور بصحبة خاله: ماليش غيرك بعد روقا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-نورهان ربيع:

استعاد الفنان أحمد الفيشاوي ذكريات جمعته بخاله، خلال منشور جديد له عبر صفحته الرسمية على موقع انستجرام.

ونشر الفيشاوي صورتين قديمتين جمعته بخاله وعلق: " الصورة الأولى صورة من ذكريات العائلة مع خالي ألفي وزوجته موها، والصورة الثانية من أول عمل مع ألفي كمدير أعمالي سنة 2018 من خلف كواليس بالعربي snl.

وأضاف: "وعلى رأي المثل الخال والد ودلوقتي ابتديت أستوعب ان دي حقيقة وأنا ماليش غيرك بعد روقا رحمة الله عليه بحبكوا وشكرا على اهتمامكوا بيا وحبكوا ليا."

يذكر أن الفنان أحمد الفيشاوي عاش حالة من النشاط الفني خلال هذا العام 2024، حيث شارك بثلاث أفلام وهم بنقدر ظروفك وعادل مش عادل وأيضا فيلم السيستم