شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم بليك ليفيلى الجديد It Ends with Us يحقق 111 مليون دولار عالميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت إيرادات فيلم It Ends with Us إلى 111 مليونا و 487 ألف دولار منذ طرحه يوم 9 أغسطس الجارى فى دور العرض حول العالم، ومن إنتاج شركة سونى، ووصلت مدته إلى ساعتين و10دقائق.

وانقسمت الإيرادات ما بين 81 مليونا و 534 ألف دولار فى شباك التذاكر الأمريكى، و 29 مليون و 952 دولار فى شباك التذاكر العالمى.

ويدور فيلم It Ends with Us حول قصة مؤثرة عن ليلى بلوم (بليك ليفلى)، وهى امرأة تتغلب على طفولة صادمة لتبدأ حياة جديدة فى بوسطن وتطارد حلمها الذى دام طيلة حياتها وهو فتح عملها الخاص.

وتلعب الصدفة لقاءً مع جراح الأعصاب الساحر رايل كينكايد (جاستن بالدوني)، لكن عندما يقع الاثنان فى الحب بعمق تبدأ ليلى فى رؤية جوانب من رايل تذكرها بعلاقة والديها.

وعندما يعود حب ليلى الأول أطلس كوريجان (براندون سكلينار) فجأة إلى حياتها، تنقلب علاقتها مع رايل رأسًا على عقب، وتدرك ليلي أنها يجب أن تتعلم الاعتماد على قوتها لاتخاذ خيار مستحيل لمستقبلها.

العمل مبنى على الكتاب الأكثر مبيعا في الولايات المتحدة الذى طرح تحت نفس الاسم It Ends with Us، ومن تأليف الكاتبة كولين هوفر.