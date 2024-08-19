حادث صادم يطال اراس بولوت اينملي قبل عرض أحدث أعماله… اقرأ التفاصيل

إلتهم حريق كبير منزل الممثل التركي، اراس بولوت اينملي، المؤلف من أربع طبقات في منطقة ساريير في اسطنبول. وقد تدّخل على الفور رجال الإطفاء لإخماد الحريق الذي حوّل الفيلا الى رماد. وفتحت الشرطة تحقيقًا لمعرفة تفاصيل الحادث الذي اقتصرت اضراره على الماديات فقط.

في سياق مختلف، ينتظر جمهور “اينملي” عرض مسلسله القادم “العبقري” من انتاج شركة “القمر”، إذ نشرت قناة “شو تي في” بعض اللقطات الترويجية من العمل الذي سيلعب بطولته أراس بولوت اينملي (ديفران) واهسين ايروغلو (أسماء).

كما انضمت الممثلة ميليس سيزين الى بطولة العمل حيث ستجسّد شخصيّة “ايمري”، حيث ستطّل في الحلقات القادمة وسيكون لها تأثير قويًا جدًا في سير الأحداث.