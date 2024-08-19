ميرنا وليد - بيروت - حقق الفنان اللبناني سجال هاشم بأغنية "بومة" نجاحا لافتا، اذ تداولها الجمهور على مواقع التواصل الإجتماعي، وهي من كلمات وألحان الشاعر أحمد عبد النبي وتوزيع الرزق، وصورها على طريقة الفيديو كليب بتوقيع المخرج رودي، ولا ننسى ان له أغاني جميلة في السابق نذكر: "ما كان قصدي خون، وصرتي الحدث، ومش معقولي".
موقع الخليج 365 التقى بـ سجال هاشم وقد أجرينا معه مقابلة شيقة تحدثنا فيها عن تحضيراته بعد أغنية "بومة"، هل سيرضي الفتيات بأغنية جديدة؟ وتحدث عن موقف جمعه بالفنان الراحل ملحم بركات.
كانت هذه تفاصيل خبر خاص بالفيديو- سجال هاشم: "هكذا كان موقف ملحم بركات عند غنائي له" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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