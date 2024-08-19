الجميلة ديمي روز تظهر اوكأنها دون أي ملابس تماماً على البحر.. وتفجر غرائز الجمهور!

الرياض - سعد محمود - نشرت عارضة الأزياء العالمية ​ديمي روز​ صورة فاضحة لها عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي، صدمت فيها المتابعين بتخطيها جميع الخطوط الحمراء،

إذ ظهرت عارية تماماً من على أحد الشواطئ في ساعة الغروب. وعبّر المتابعين عن صدمتهم بتصرفها هذا بينما أعجب آخرون بجرأتها العالية.



واعتادت ديمي على نشر صور مثيرة للجدل، فكانت قد نشرت، صورة لها عبر حسابها الخاص، أثناء تمضيتها وقتاً لطيفاً من أحد الشواطئ.

وظهرت ديمي بالصورة الجريئة شبه عارية، وقد وضعت قطعة قماش على الجزء الأسفل من جسمها، وغطت ساقاها، وتركت نصف مؤخرتها ظاهرة بطريقة صادمة، وكأنها حورية بحر، كما ظهرت من أمام سرير وبأجواء رومانسية.



ديمي روز بإطلالة مثيرة

أطلت عارضة الأزياء العالمية ديمي روز ببدلة سوداء، مثيرة، حيث ظهر معظم صدرها، بينما كانت تتجول عبر سيارة قديمة خلال جلسة تصوير لها في كابري - إيطاليا.

قامت ديمي بتغير بريقها القديم من خلال إرتداء نظارات شمسية ذات "عين القطة البيضاء" وهي على ظهر سيارة حمراء مكشوفة في الريف الإيطالي تحت أشعة الشمس

وتلف وشاحاً حريرياً حول رأسها إضافة إلى حقيبة "شانيل"، متباهية بخصلات شعرها الكستنائية الممتلئة بمشبك أبيض بينما كانت في الفستان الضيق.



وقد أثارت إطلالة روز متابعيها، بعد مشاركتها صوراً معهم عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي، الذين أشادوا بأناقتها، وترتيبها وجمالها ، طالبين منها أن تعتمد هذا "اللوك" دائماً.