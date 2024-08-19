شكرا لقرائتكم خبر عن ممثلة شخصية الأميرة ديانا في The Crown تتحدث عن نهاية المسلسل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدثت الممثلة إليزابيث ديبيكي، صاحبة شخصية الأميرة ديانا في مسلسل The Crown ، عن نهاية العمل الدرامي الملكي بعد ستة مواسم، بعد مطالبات مؤخراً بزيادة عدد المواسم وفتح خطوطا درامية جديدة في الحبكة الدرامية.

وقالت ديبيكي المرشحة لجائزة الأيمي، أن المسلسل انتهي في مكانه الصحيح بعدد ستة مواسم ظهرت فيها شخصية الأميرة ديانا في أخر موسمان فقط، مضيفة في تصريحاتها لمجلة People: "أعتقد أنها ان العمل انتهي في المكان الصحيح حقًا، لقد كان يعرف الكتاب دائماً اين ينتهوا وأين يتوقفوا".

حصد مسلسل The Crown على 21 جائزة منذ عرضه لأول مرة في عام 2016 منهم جائزة إيمي، وبما في ذلك أفضل مسلسل درامي على مدار أربعة مواسم، مع سبعة ترشيحات إضافية للموسم السادس هذا العام.

اختتم الموسم السادس من سلسلة الدراما الملكية The Crown، على جزأين، الجزء الأول شهد قيام إليزابيث ديبيكي بإعادة دورها فى شخصية الأميرة ديانا فى حين يظهر دومينيك ويست بشخصية الأمير تشارلز، وتواصل إيميلدا ستونتون عهدها فى دور الملكة إليزابيث الثانية إلى جانب جوناثان برايس (الأمير فيليب) وليزلي مانفيل (الأميرة مارجريت)، ومن العائدين أيضاً سالم داو (محمد الفايد) وخالد عبد الله (دودي الفايد)، بجانب الظهور الأول لـ روفوس كامبا (الأمير ويليام) وفلين إدواردز (الأمير هاري).

وغطي الموسم السادس والأخير من سلسلة The Crown الأحداث من عام 1997 حتى عام 2005، وهو ما جعل الحلقات الأربعة الأولى (الجزء الأول) تدور حول العلاقة المزدهرة بين الأميرة ديانا ودودي الفايد قبل أن تؤدي رحلة السيارة المصيرية إلى عواقب وخيمة.

وسرد أحداث الفصل الأخير (الجزء الثاني) فى ست حلقات، بدأت من خلال محاولة الأمير "ويليام" الاندماج مرة أخرى في الحياة في "إيتون"، وذلك فى أعقاب وفاة والدته حيث يتعين على النظام الملكي ركوب موجة الرأي العام.

ومع وصول الملكة إلى يوبيلها الذهبي، تفكر في مستقبل النظام الملكي مع زواج تشارلز وكاميلا وبدايات قصة ملكية خيالية جديدة في ويليام وكيت، وبالنسبة للجزء الثاني، تولى إد ماكفي ولوثر فورد دور الأمير ويليام والأمير هاري، وستنضم إليهم ميج بيلامي في دور كيت ميدلتون، وستكون هذه الأدوار الأولى لجميع الممثلين الثلاثة.