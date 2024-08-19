شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان القلعه في دورته الـ 32 يشهد اقبالا جماهيرا غير مسبوق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد مرور 3 ليالى من بداية فعاليات المهرجان، يشهد مهرجان القلعة الدولى للموسيقى والغنا هذا العام في نسخته الـ32 اقبالا جماهيرية غير مسبوق خاصة بعد حرصت إدارة الأوبرا برئاسة الدكتوره لمياء زايد، على التنوع الفني الذى يشهده برنامج حفلات المهرجانو إضافة فقرات فنية لأول مرة تناسب جميع الأذواق والتى منها الطربية والشبابية والصوفية والاندر جراوند ، مما دعا إدارة الاوبرا برئاسة الدكتوره لمياء زايد من زيادة عدد المقاعد في المهرجان عن أى دورة سابقة لاستيعاب كثافة الحاضرين.



جمهور محكى القلعة جمهور محكى القلعة

وعلى مدار أسبوعين كاملين، يشهد مهرجان القلعة عددا كبيرا من الفعاليات الفنية والموسيقية، إلى جانب عدد من الحفلات الغنائية لكبار المطربين، أبرزهم: على الحجار، مدحت صالح، هشام عباس، حمزة نمرة، لؤى، هاني شاكر، نادية مصطفى، دينا الوديدي، إيهاب توفيق، مصطفى حجاج، إلى جانب عدد من الحفلات الموسيقية لعدد من الفرق، والابتهالات الدينية.