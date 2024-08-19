شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على سبب تأجيل حفل الكينج محمد منير فى الإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتوجه الكينج محمد منير إلى ألمانيا خلال ساعات لإجراء بعض الفحوصات الطبية، بعدما حدد طبيبه المتابع لحالته الصحية موعداً لإجراء هذه الفحوصات من أجل الاطمئنان على حالته الصحية، بعد الوعكة التي تعرض لها مؤخرا، وبسبب هذا الموعد مع الطبيب المعالج اضطر الكينج لتأجيل حفله بالإسكندرية التي كان محددا له الخميس 22 أغسطس.

وكان الكينج محمد منير قد أعلن تأجيل حفله الذى كان مقررا له الخميس المقبل فى الإسكندرية لأسباب طارئة، وكتب منير فى منشور على حسابه بموقع إنستجرام، "بنعتذر لجمهورنا عن تأجيل الحفل المقبل المقام يوم 22 أغسطس 2024 فى حديقة أنطونيادس فى الإسكندرية لأسباب طارئة، وسيتم الإعلان عن موعد جديد للحفل قريباً".

وسبق وتألق الكينج فى حفل كامل العدد ضمن فعاليات الدورة الثانية من مهرجان العلمين الجديدة، حيث أحيا منير أول حفلات المهرجان يوم 12 يوليو الماضي، وقدم العديد من أغانيه الشهيرة التى تفاعل معها الجمهور منها "يونس ورزقنا ولِلّى وشتا وعلمونى عينيكي" وسط هتاف كبير من الجمهور.

كما غنى الكينج محمد منير خلال الحفل أغاني "حرية" و"الكون كله بيدور" و"افتح عيونك" الشهيرة بابن ماريكا وذلك بمصاحبة الموسيقار العالمى فتحى سلامة، وكذلك أشعل الكينج حماس الجمهور حيث غنى أغنية "مدد"، ولكن بكلمات مختلفة حين أضاف لها أقسمت بالحرية القدس عربية.

انتهى محمد منير مؤخراً من تصوير ديو أغنية جديدة مع نجم الجيل تامر حسني بعنوان "الذوق العالى" كلمات تامر حسين وألحان محمد رحيم وتوزيع احمد طارق يحيي وإخراج الكليب تامر حسني، وشارك فى تصوير الكليب كل صناع الأغنية وسوف يتم طرحها بعد أيام من الانتهاء من مرحلة المونتاج، وهذا أول تعاون بين منير وحسني.