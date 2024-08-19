كيف رد نبيل الحلفاوي على متابع بشأن غيابه عن التمثيل؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

رد الفنان القدير نبيل الحلفاوي، على سؤال لأحد متابعيه بشأن غيابه عن التمثيل والمشاركة بأعمال درامية.

وكتب الحلفاوي، عبر حسابه على "إكس": "معلش.. ظروف وهتعدي إن شاء الله".

وكان متابع الحلفاوي قال في سؤاله له: "يا قبطان أنت كنت إزاي شيك أوي في مسلسل (قرية الرعب)؟، وليه مش بتطلع في أي أعمال من مدة لأنك وحشتنا".

يذكر أن، آخر أعمال نبيل الحلفاوي كانت فيلم "تسليم أهالي" الذي عرض عام 2022 .

فيلم "تسليم أهالي" بطولة دنيا سمير غانم وهشام ماجد ودلال عبد العزيز وبيومي فؤاد وعبدالله مشرف وتأليف شريف نجيب وإخراج خالد الحلفاوي.

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