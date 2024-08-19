"ما عملت شئ".. أول تعليق من هيفاء وهبي بعد رسالة شيرين لها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

علقت الفنانة هيفاء وهبي عبر حسابها الرسمي بموقع أكس على رسالة الفنانة شيرين عبدالوهاب لها

وكتبت هيفاء: "حبيبتي شيرين، أنا ما عملت شئ، وإنتي بتستاهلي كل خير، مبروك علينا رجوعك لفنك الجميل، ومبروك لجمهورك المشتاق، بحبك"

ووجهت شيرين عبر حسابها رسالة للفنانة هيفاء وهبي عقب طرح أغنيتين لها، وقالت: "أنا رديت على النجمة هيفاء وهبي مش عشان باركتلي على الأغاني، النجمة هيفاء وهبي عملت معايا مواقف جدعة أقرب الناس ليا ماعملتهاش علشان نفسيتي تبقى أحسن، كانت بتكلمني يوميا عند الدكتور وكانت عاوزة تاخدني أقعد عندها وتخرجني ومودي يبقى حلو وتدخلني مكان يظبطولي الفيتامينات اللي في جسمي ويخسسوني"

وتابعت: "هيفا أثبتت إن الصديق الوفي مش لازم هو اللي جنبك ممكن يكون بعيد عنك، من أجدع وأنظف وأكرم الناس اللي شفتها في الوسط الفني هيفا بموقفها ده اشترتني طول عمري وهفضل لحد ما أموت ممتنة ليها ولوقفتها معايا في الوقت ده"

واستكملت: "الوقت اللي كنت فيه وحيدة وتعبانة ومكتئبة وبعيط، وجت اطمنت عليا وحسستني إني ليا أخت فعلا شكرا يا هيفا يا حبيبتي، وياريت ياريت في مصر لو في مشاكل أنا بناشد أي حد إن الست دي طيبة جدا جدا متستاهلش إلا كل خير"