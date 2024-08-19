عمرو وهبة مع صدقي صخر في كواليس"رقم سري".. وياسمين رئيس تعلق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

كشف الفنان عمرو وهبة، عن صورة تجمعه مع الفنان صدقي صخر من كواليس تصوير مسلسل "رقم سري" .

ونشر وهبة، الصورة، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "المتر لطفي ووافي الاسيستانت رجعو اتجمعوا.. يبقى أكيد فيه قضية جديدة".

وتفاعلت الفنانة ياسمين رئيس مع تدوينة عمرو وهبة، قائلة: "ربنا يستر".

ويعد مسلسل "رقم سري" امتدادًا لمسلسل "صوت وصورة" الذي تم عرضه العام الماضي، ويتناول قضية جديدة عن الذكاء الاصطناعي.

مسلسل "رقم سري" بطولة ياسمين رئيس، صدقي صخر، عمرو وهبة، وعدد من الفنانين، ومن تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج محمود عبد التواب.

يذكر أن، ياسمين رئيس تعاقدت على الجزء الثاني من مسلسل "جودر" المقرر عرضه بموسم دراما رمضان 2025، وتنتظر طرح فيلم "الفستان الأبيض" الذي تتعاون خلاله مع عدد من النجوم بينهم أحمد خالد صالح، سلوى محمد علي، ميمي جمال، أسماء جلال، تأليف وإخراج جيلان عوف.

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