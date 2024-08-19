ماذا حدث بين شيرين عبدالوهاب وآمال ماهر والكيلاني وهيفاء وهبي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

حرصت الفنانة شيرين عبدالوهاب، على توجيه رسائل شكر للنجمات آمال ماهر وهيفاء وهبي والإعلامية وفاء الكيلاني، على دعمهم لها في أزماتها التي كانت تمر بها خلال الفترة الماضية، وذلك بعد عودتها للغناء وطرح أحدث أغاني ألبومها الجديد، وإنشاء حسابات جديدة لها عبر مواقع التواصل الإجتماعي المختلفة غير حساباتها السابقة المسروقة - بحد وصفها.

ونستعرض لكم رسائل شيرين لـ هيفاء وهبي وآمال ماهر ووفاء الكيلاني في السطور التالية:

شيرين وهيفاء وهبي

وجهت الفنانة شيرين عبدالوهاب، رسالة للفنانة هيفاء وهبي عبر حسابها على "إكس"، قالت فيها: "أنا رديت على النجمة هيفاء وهبي مش عشان باركتلي على الأغاني، النجمة هيفاء وهبي عملت معايا مواقف جدعة أقرب الناس ليا ماعملتهاش علشان نفسيتي تبقى أحسن، كانت بتكلمني يوميا عند الدكتور وكانت عاوزة تاخدني أقعد عندها وتخرجني ومودي يبقى حلو وتدخلني مكان يظبطولي الفيتامينات اللي في جسمي ويخسسوني"

وتابعت شيرين: "هيفاء أثبتت إن الصديق الوفي مش لازم هو اللي جنبك ممكن يكون بعيد عنك، من أجدع وأنظف وأكرم الناس اللي شفتها في الوسط الفني هيفا بموقفها ده اشترتني طول عمري وهفضل لحد ما أموت ممتنة ليها ولوقفتها معايا في الوقت ده"

وأضافت : "الوقت اللي كنت فيه وحيدة وتعبانة ومكتئبة وبعيط .. جت اطمنت عليا وحسستني إني ليا أخت فعلا.. شكرا يا هيفا يا حبيبتي، ويا ريت يا ريت في مصر لو في مشاكل أنا بناشد أي حد إن الست دي طيبة جدا جدا متستاهلش إلا كل خير".

وردت هيفاء وهبي على رسالة شيرين عبدالوهاب لها، قائلة: "حبيبتي شيرين، أنا ما عملت شئ، وإنتي بتستاهلي كل خير.. مبروك علينا رجوعك لفنك الجميل، ومبروك لجمهورك المشتاق.. بحبك".

شيرين وأمال ماهر

وجهت الفنانة شيرين عبدالوهاب، رسالة للفنانة آمال ماهر عبر حسابها على موقع "إكس"، قائلة: "فرحتي برجوعك زي فرحة قلبي برجوع أغانيا.. مبروك عليكي المسرح يا ملكة المسرح".

وقالت آمال ماهر في رسالتها لـ شيرين، عبر حسابها بموقع التواصل الإجتماعي "إكس": "مبروك يا حبيبة قلبي الألبوم ورجوعك لينا ومبروك لكل محبينك وجمهورك الكبير اللي بيحبك وبيموت فيكي وأنا من ضمنهم مبروك يا ملكة المشاعر".

شيرين ووفاء الكيلاني

وجهت الفنانة شيرين عبدالوهاب، رسالة للإعلامية وفاء الكيلاني، عبر حسابها بموقع "إكس"، قائلة: "شوفتي شيرين صاحبتك حبيبتك اللي جيتي في مرة قلت لها إننا جنبك وهتقفي على رجليك وهترجعي تاني ما خيبت أملك والحمد لله رجعت تاني.. شكرا يا وفاء على وقفتك جنبي في كل حاجة.. أنا بحبك".

وردت وفاء الكيلاني، على رسالة شيرين لها، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إكس": "عمري ما شكيت في أنك ِ معافرة وهتقفي وهترجعي أقوى، ده أنتِ شيرين، ربنا يبعد عنك شر اللي حواليكي يا أطيب وأجدع الناس، كلنا معاكي وجنبك وبحبك يا أحلى شيرين".

وكانت شيرين عبد الوهاب طرحت مؤخرا 3 أغاني من ألبومها الجديد وهم "هنحتفل" و "بتمنى أنساك" و "اللي يقابل حبيبي".

وطالبت شركة روتانا للانتاج الفني، موقع "يوتيوب" بحذف أغاني شيرين الجديدة عقب طرحهم بساعات قليلة بسبب الأزمة القانونية التي بين الطرفين.

وبالفعل تم حذفهم والاستجابة لمطلب روتانا، حيث أوضحت الأخيرة أن شيرين لم تلتزم بعقدها مع الشركة مما يلزمها بدفع شرط جزائي، إلا أن شيرين نفت صحة هذا الكلام وأكدت أنها تحتفظ لنفسها بحق الرد القانوني.

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