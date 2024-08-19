بعد عرض أولى حلقاته.. ليلى علوي توجه رسالة لـ صناع "عمر أفندي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

وجهت الفنانة ليلى علوي، رسالة تهنئة لأسرة وصناع مسلسل "عمر أفندي" الذي عُرضت أولى حلقاته أمس الأحد على قناة on .

ونشرت ليلى، صورا مع صناع المسلسل، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "تهانينا لجميع طاقم وطاقم عمل عمر أفندي مع تمنياتنا لكم بالتوفيق دائمًا".

المسلسل تدور أحداثه حول عمر أفندي "أحمد حاتم" الذي يعيش قصة حب مع فتاة تجسد دورها آية سماحة، لكن تأخذ الأحداث منحنى درامي شيق مع عودة عمر بالزمن إلى فترة الأربعينيات، ووقوعه في حب شخصية أخرى تجسدها رانيا يوسف ما يؤدي إلى تعقيدات في علاقاته العاطفية.

مسلسل "عمر أفندي" بطولة أحمد حاتم، آية سماحة، رانيا يوسف، محمد رضوان، محمود حافظ، وآخرين ومن تأليف مصطفى حمدي، وإخراج عبد الرحمن أبو غزالة.

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