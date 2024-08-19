بطولة منى شلبي وكريم فهمي.. انطلاق تصوير "هيبتا: المناظرة الأخيرة" في القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أعلنت شركة "ذا بروديوسرز" وڨوكس ستوديوز عن بدء تصوير فيلم "هيبتا: المناظرة الأخيرة"، وهو جزء ثان مستقل لفيلم "هيبتا: المحاضرة الأخيرة". تدور أحداثه في قلب القاهرة، ويتناول وجهة نظر جديدة حول الحب تتحدى معتقداتنا التقليدية.

ويتم التصوير حاليًا في القاهرة ثم ينتقل فريق العمل لعدد من المواقع المختلفة في مصر.

يستكشف الفيلم تقلبات العلاقة العاطفية ويكشف عن رؤى عميقة حول مدى تأثيرها على حياتنا. كما يناقش طبيعة العلاقات وتطورها بشكل غير متوقع، ويكشف كيف يمكن أن تشكل روابطنا الإنسانية العميقة.

قالت دارين الخطيب، نائبة رئيس إنتاج الأفلام في ڨوكس ستوديوز في بيان صحفي: "نحن في ڨوكس ستوديوز شغوفون بإنتاج قصص حقيقية ومؤثرة ذات جودة عالية. "هيبتا: المناظرة الأخيرة" هو أكثر من مجرد فيلم؛ إنه رحلة لاستكشاف جوهر التواصل الإنساني، ونحن سعداء بالتعاون مع ذا بروديوسرز في هذا الفيلم الذي يعزز التزامنا بإثراء السينما العربية بأعمال نابضة بالحياة ومستدامة".

وأضاف هاني أسامة، مؤسس "ذا بروديوسرز": “نحن متحمسون لبدء تصوير الفيلم الذي طال انتظاره "هيبتا: المناظرة الأخيرة". هذا الفصل الجديد سيكشف منظوراً جديداً للحب يعكس الواقع ويقدم عناصر معاصرة لإثراء القصة، بينما يحافظ على سحر وجوهر هيبتا الأصلي".

"هيبتا: المناظرة الأخيرة" دراما رومانسية من تأليف الكاتب محمد صادق، وسيناريو وحوار محمد جلال ومحمد صادق بالتعاون مع نورهان أبو بكر، وإخراج هادي الباجوري. ويشارك في البطولة مجموعة من النجوم، تضم: منة شلبي، كريم فهمي، سلمى أبو ضيف، أسماء جلال، كريم قاسم، مايان السيد، حسن مالك، بالإضافة إلى أسماء أخرى سيتم الإعلان عنها قريبًا.