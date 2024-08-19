الفيلم التونسي Agora يفوز بجائزة باردو فيردي بمهرجان لوكارنو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي

في عرضه العالمي الأول، فاز فيلم Agora للمخرج علاء الدين سليم بجائزة باردو فيردي بمهرجان لوكارنو السينمائي الدولي، وهي جائزة تُمنح للأفلام التي تعالج القضايا البيئية.

تم إطلاق هذه الجائزة بالتعاون مع الصندوق العالمي للحياة البرية، وتُمنح للفيلم الذي يقدم الموضوعات البيئية بأفضل طرق ويحفز الجمهور على التفاعل معها، وتشمل الجائزة مكافأة نقدية بقيمة 20 ألف فرنك سويسري.

تدور أحداث الفيلم في مدينة معزولة، حيث يعود بعض الأشخاص المفقودين بمظاهر غامضة، مما يخلق حالة من التوتر والقلق بين سكان المدينة.

يتدخل فتحي، مفتش الشرطة المحلية، ليسعى لكشف غموض عودة هؤلاء الأشخاص بمساعدة صديقه الطبيب أمين. تتعقد الأمور عندما يصل مفتش الشرطة عمر من العاصمة لاستجلاء الأمر، مما يؤدي إلى انقسام بين سكان المدينة بين من يرحب بعودة المفقودين ومن يعتبر عودتهم لعنة.

ويقول المخرج عن الفيلم: "Agora يطرح مسألة الذاكرة الجماعية، تلك التي تزعج وتذكر بإخفاقات كل مسؤول في الدولة. يتناول الفيلم العلاقة غير الواضحة وغير الصحية بين السلطة السياسية والدينية، ورغبتهما في التستر على كل شيء والمضي قدمًا مع تبني خيار عدم إيجاد حلول حقيقية. يعالج الفيلم هذه القضية من خلال توظيف الرموز والقصص الفرعية التي تجسد التوترات الاجتماعية والسياسية في المجتمع".

فيلم AGORA هو إنتاج مشترك بين تونس وفرنسا والمملكة العربية السعودية وقطر، ومن تأليف وإخراج وإنتاج ومونتاج سليم، المعروف بأفلامه التي نالت استحسان النقاد مثل آخر واحد فينا الذي فاز بجائزة أسد المستقبل في مهرجان البندقية السينمائي الدولي، وطلامس الذي فاز عنه بجائزة أفضل مخرج في مهرجان مراكش السينمائي الدولي.

ويضم الفيلم مجموعة من النجوم، مثل ناجي القنواتي الذي لعب دور البطولة في فيلم ماء العين الذي عرض في مهرجان برلين السينمائي الدولي، وبلال سلاطنية المعروف بعمله في الفيلم التونسي دشرة، ومجد مستورة الذي لعب دور البطولة في فيلمي نحبك هادي ووراء الجبال، والنجمة التونسية الصاعدة سونيا زرج عيونا.

تولى تصوير الفيلم أمين مسعيدي وقام بتأليف الموسيقى كل من رامي حرابي، إسماعيل الأسود، غسان بن إبراهيم

وتتولى MAD Distribution مهام التوزيع والمبيعات للفيلم بالعالم العربي بينما تتولى MAD World المبيعات في باقي أنحاء العالم، ويمثل هذا الفيلم التعاون الثاني بين MAD World وسليم بعد فيلم طلامس الذي تم اختياره لنصف شهر المخرجين في مهرجان كان في عرضه العالمي الأول.

الفيلم إنتاج مشترك بين شركة Cinenovo التابعة لجولي فييز وشركة Exit Productions التابعة لسليم، بتمويل من مصادر مختلفة، بما في ذلك المركز الوطني التونسي للسينما والصورة، وآفاق، وصندوق البحر الأحمر، وصندوق الإنتاج المشترك الفرنسي التونسي.