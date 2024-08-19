تركي آل الشيخ يستعيد ذكرياته مع البوليفارد قبل 5 سنوات.. وعمرو أديب يعلق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

استعاد المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، ذكرياته مع تأسيس منطقة البوليفارد لاستقبال فاعليات موسم الرياض قبل مرور 5 سنوات وتحديدا عام 2019.

ونشر آل الشيخ، صورة لمنطقة البوليفارد قبل إنشائها وتعميرها، وذلك عبر حسابه على "إكس"، وعلق: "البوليفارد في 19/08/2019 زي هذا اليوم قبل خمس سنوات".

وعلق الإعلامي عمرو أديب، على تدوينة آل الشيخ، قائلا: "معاليك أنا حضرت أيام التاسيس وكان فيه إجتماع بتعرضوا فيه أحلامكم وهتعملوا إيه، وقتها كلنا قلنا مجرد عرض وأحلام ولو إتعمل ربع الكلام يبقى عظيم، لكن بجد اللي اتحقق من أول البوليفارد مرورا بالمسارح وأخيرا الاستوديوهات فعلا إنجاز واضح على الأرض.. موسم الرياض بنى مدينة على الأرض".

وكان المستشار تركي آل الشيخ، كشف مؤخرا عن حفلات "جولة المملكة" التي تضم عددا كبيرا من أبرز وألمع نجوم الغناء والفن بالوطن العربي.

وضمت "جولة المملكة" العديد من الفعاليات الفنية، منها مسرحية "تطبق الشروط والأحكام" بطولة أكرم حسني وبيومي فؤاد ونجوم آخرين، وعرضت في الفترة من 14 إلى 17 أغسطس الجاري.

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