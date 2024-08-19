تامر حسني ينتهي من تصوير "ري ستارت" في شبرا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي

انتهى الفنان تامر حسني، من تصوير المشاهد الخارجية لفيلم "ري ستارت"، بمشاركة الفنانة هنا الزاهد واستمر التصوير لمدة يومين، داخل شبرا وروض الفرج.

وكان الفنان تامر حسني احتفل بعيد ميلاده الـ47، رفقة أبطال فيلم "ري ستارت"، ونشر فيديو عبر حسابه بموقع "انستجرام"، ظهر فيه باسم سمرة، محمد ثروت، هنا الزاهد، والمخرجة سارة وفيق، وغنوا له أغنية عيد الميلاد، ومقطع من أغنيته "كل سنة وإنت طيب"، وكذلك مقطع من أحدث أغانيه "معلمين" والتي يشاركه الغناء فيها المطرب بهاء سلطان.

يذكر أن تامر حسني يخوض بطولة فيلم "ري ستارت" بمشاركة الفنانين باسم سمرة، هنا الزاهد، عصام السقا، محمد ثروت، ومن تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج سارة وفيق.