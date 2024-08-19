شكرا لقرائتكم خبر عن فلسطين فى قلب العلمين الجديدة.. نجوم المهرجان يغنون للشهداء وأهالي غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحرص كل النجوم في مهرجان العلمين الجديدة، على توجيه التحية للشعب الفلسطيني ودعمهم والغناء لهم على مسرح U arena، والبداية كان في حفل الافتتاح، وقدم الكينج محمد منير التحية للشعب الفلسطيني وغناؤه أغنية "يالعمارة"، وفى نفس الحفل قدمت المطربة دينا الوديدى ريمكس بين أوبريت "راجعين" والأغنية الأيقونية التي ترمز إلى صمود الشعب الفلسطيني "Viva Palestina".

كما أهدى المطرب هاني الدقاق، عضو فريق مسار إجباري، أغنية الشهيد لشهداء غزة وكل شهيد خرج من بيته ولم يعد، فيما كتب الفريق أسماء الشهداء على شاشات خلفية المسرح.

وقدم النجم حمزة نمرة خلال حفله بمهرجان العلمين الجديدة على مسرح يو آرينا أغنية "يا ظريف الطول"، وهي من التراث الفلسطيني.

ويأتي مهرجان العلمين في إطار استراتيجية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لإطلاق مبادرات وطنية ومنها مهرجان العلمين الجديدة وذلك بهدف تسليط الضوء على التنمية العمرانية التي شهدتها منطقة الساحل الشمالي الغربي بأكملها، وعلى رأسها مدينة العلمين الجديدة، والترويج للسياحة في المدينة وما تتميز به من شواطئ ساحرة ومناخ معتدل معظم أيام السنة، وكذلك الترويج للفرص الاستثمارية بمنطقة الساحل الشمالي الغربي، والتأكيد على دور القوى الناعمة في دعم جهود الدولة للتنمية وتطوير الوجهات السياحية المختلفة.

وحرصت الشركة المتحدة، على أن تضم أجندة الدورة الثانية من مهرجان العلمين الجديدة، عروضا فنية وثقافية ورياضية وترفيهية متنوعة تناسب مختلف اهتمامات الزوار، وتستقطب السياح من مختلف الجنسيات، ومن المقرر أن تشهد نسخة مهرجان العلمين 2024 أكثر من 20 فعالية متنوعة، ما بين عروض مسرحية فنية من إنتاج أشهر المنتجين وببطولة ألمع النجوم الكبار والفنانين الشباب، ومباريات لأساطير ونجوم كرة القدم والسلة والطائرة والبادل تنس، وكذلك مسابقة insomnia للألعاب الرقمية، كما يشهد المهرجان تنظيم فعالية Bites by the sea، وهو حدث ضخم لأفضل الطهاة في مصر بما يسهم في دعم سياحة الطعام لأول مرة في الساحل.