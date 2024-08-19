شكرا لقرائتكم خبر عن جهاد الديناري تفوز بجائزة البحث النظرى بمهرجان المسرح المصرى والان مع تفاصيل الخبر

حصلت الباحثة جهاد الديناري على جائزة البحث النظري بـ مهرجان المسرح المصري في دورته السابعة عشرة برئاسة الفنان محمد رياض، من خلال بحث حمل عنوان "طقوس الإشارات والتحولات بين النص والعرض وتأثيرات الزمن علي تناولها مقارنة النص بعرضين 1997/ 2017 )، وتكونت لجنة تحكيم هذه المسابقة من الدكتورة سامية حبيب (رئيسا اللجنة)، وعضوية كل من الناقدة وفاء كمالو، والدكتورة رندا رزق، ومقرر اللجنة خالد الطويلة.

وقالت الديناري لـ"الخليج 365" إن فكرة البحث بشكل عام حول عملية تحويل النص المسرحي إلى عرض وهل تنجح هذه العمليات في ظل وجود نص قوي مكتمل الأركان من حيث البناء والحوار والإرشادات المسرحية وكل العوامل التى تداعب خيال المتلقي لتجعله يرسم صورة من نسج خياله، فهل هذه النصوص القوية يمكن تحويلها لعروض تضاهي قوتها، ووقع الاختيار علي نص طقوس الإشارات والتحولات لسعد الله ونوس لكونه نص مكتمل الأركان الفنية ومتابعة عرضين في أزمنة مختلفة عرض للمسرح القومي 1997 وعرض للمسرح الجامعي 2017، لرصد عملية تحول النص إلة عرض عبر أزمنة وتكنولوجيا وطرق استقبال وتواصل مع المتلقي مختلفة.



جهاد الديناري تفوز بجائزة البحث النظري



جهاد الديناري يسلمها التكريم وزير الثقافة ومحمد رياض



جهاد الديناري تفوز بجائزة البحث النظري

مهرجان المسرح المصري يقام برعاية ودعم من وزارة الثقافة، والدورة الماضية كانت تحمل اسم الفنانة "سميحة أيوب"، وتكونت اللجنة العليا لهذا المهرجان من الفنان محمد رياض (رئيسا) والفنان ياسر صادق (مديرا للمهرجان) وأعضاء اللجنة هم: الناقدتان علا الشافعي وعبلة الرويني، الكاتب مدحت العدل، الكاتب وليد يوسف، الفنان نضال الشافعي ، المخرج إسلام إمام، بالإضافة لعضوية 6 أعضاء آخرين بمناصبهم، وهم المخرج الكبير خالد جلال رئيس قطاع الإنتاج الثقافي والدكتور وليد قانوش رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، والدكتور أحمد بهي الدين رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للكتاب وأ.عمرو البسيوني رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لقصور الثقافة والفنان القدير إيهاب فهمي رئيس الإدارة المركزية للمركز القومي للمسرح، ومنسق عام المهرجان أ. ماجدة عبد العليم، وينطلق المهرجان خلال الفترة من يوم 15 يوليو المقبل، الذي سيشهد حفل الافتتاح، وتستمر الفعاليات حتى يوم 30 يوليو 2024 الذي سيشهد حفل الختام.