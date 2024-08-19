كريستيا كساب تغني سلوى القطريب… وجديدها قريبًا

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إنتهت الفنانة كريستيا كساب من وضع اللمسات الأخيرة على أحدث أعمالها الغنائية وأبرزها أغنية من كلمات الفنان التشكيلي والنحات اللبناني الشهير رودي رحمة بالإضافة إلى أغنية أخرى من كلماتها وألحانها وتوزيع غارو كيكليكيان.
وقامت كريستيا اليوم بطرح cover لأغنية الفنانة القديرة سلوى القطريب قديش كنا نشوف من توزيع غارو كيكليكيان.
كما ستكون كريستيا كساب نجمة حفل افتتاح متحف الفنان رودي رحمة Domaine في التاسع عشر من سبتمبر القادم برعاية وحضور معالي وزير الثقافة محمد المرتضى وعدد من كبار الشخصيات ووسائل الإعلام.
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