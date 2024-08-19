بإطلالة أميرات.. جيسي عبدو تسحر الجمهور بفستان بغاية الروعة و الجمال

ميرنا وليد - بيروت - أبهرت الممثلة اللبنانية جيسي عبدو الجمهور بإطلالتها الأخيرة، إذ ظهرت بلوك بغاية الأناقة و الجمال، إرتدت فيه فستاناً طويلاً وواسع باللون الأبيض المزين برسمات الورود، ذات أكمام طويلة وواسعة أوفشولدرز، أظهرت من خلاله أنوثتها، وطبقت مكياجاً ناعماً أظهر جمال ملامح وجهها، مع تسريحة شعر بغاية الجمال.



وكانت شاركت جيسي عبدو متابعيها، مجموعة صور لأحدث إطلالاتها، ظهرت فيها بفستان ساحر.

وخطفت جيسي الأنظار بفستانها الأبيض، الذي اختارته من مجموعة الأزياء الراقية لربيع وصيف 2024 من توقيع المصمم رامي سلمون.

جاء الفستان بتصميم أنيق باللون الأبيض، ومزيناً بالكامل بالترتر وحبيبات اللؤلؤ والخرز اللامع، ما أضفى فخامة على الفستان.

وتميز الفستان بقصة ضيفة تعانق الجسد، مع فتحة جانبية طويلة كشفت عن رجلها، كما أنه محدد الخصر وبنمط "الأوف شولدر"، وجاء الكمان رفيعين على شكل خيوط مزينة باللؤلؤ، وموصلة من الخلف بالرقبة، على شكل علامة X عند الظهر، وجاءت مثل عقد عريض عند الرقبة.

