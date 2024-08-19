شكرا لقرائتكم خبر عن لطفى عبود ووافى رجعوا تانى .. صدقى صخر وعمرو وهبة فى مسلسل رقم سرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ المخرج محمود عبد التواب "توبة" تصوير أول مشاهد مسلسل رقم سرى بطولة الفنانة ياسمين رئيس، فى أحد المناطق الخارجية، وهو العمل الذى يعد امتدادًا لمسلسل صوت وصورة الذى حقق نجاحًا كبيرًا العام الماضى، من إنتاج أروما استديوز، وتأليف محمد سليمان عبد المالك، إشراف عام مصطفى العوضى.

وبدأ الفنانان صدقى صخر وعمرو وهبة تصوير مسلسل رقم سرى، وإخراج محمود عبد التواب، حيث اجتمع الفنانان في أولى مشاهد المسلسل بمشاهد خارجية، حيث يقدمان سويًا ثنائى ناجحًا امتدادًا لما قدما في العام الماضى بمسلسل صوت وصورة بطولة الفنانة حنان مطاوع.

ويشارك في مسلسل رقم سرى كل من ياسمين رئيس، صدقى صخر، أحمد الرافعى، عمرو وهبة، مروة عيد، وعدد كبير من الفنانين، تأليف محمد سليمان عبد المالك، إخراج محمود عبد التواب توبة.

يشار إلى أن مسلسل صوت وصورة قام ببطولته حنان مطاوع، نجلاء بدر، وليد فواز، صدقى صخر، عمرو وهبة، ايمان الشريف، رامى الطمبارى، فدوى عابد، هاجر عفيفى، أحمد ماجد، حمزة دياب، يوسف وهبى، ايمان الشريف، عماد صفوت، مروة عيد، أحمد شاهين، باتع خليل، آيات مجدى، سالى حماد، الطفلة لافينا نادر، ظهور خاص عايدة فهمى، سعيد صديق، مجدى السباعى، وظهور متميز ناردين فرج ومراد مكرم ومن تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج محمود عبد التواب، وإنتاج أروما استديوز.