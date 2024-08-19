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تقرير جديد يكشف إنفاق ماثيو بيري 55 ألف دولار على جرعات كيتامين قبل وفاته

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القاهرة - سامية سيد - كتبت : شيماء عبد المنعم

الإثنين، 19 أغسطس 2024 05:45 م

أكد تقرير جديد أن الممثل الراحل ماثيو بيري، ومساعده المقيم كيني إيواماسا، أنفقا ما لا يقل عن 55 ألف دولار على 55 قارورة كيتامين وحقن ذات صلة في الـ29 يومًا السابقة لجرعة زائدة مميتة للممثل الراحل عن عمر يناهز 54 عامًا، في 28 أكتوبر 2023.

وقالت السلطات بوزارة العدل، إن "إيواماسا" أرسل رسائل نصية متتالية يطلب فيها المزيد من المخدر الجراحي من مورديه، بما في ذلك معاملة غير قانونية، حسبما ذكرت مجلة "يو إس ويكلي"، بعد مراجعة وثائق المحكمة في الدعوى ضد إيواماسا.

Matthew Perry and his live-in assistant Kenny Iwamasa spent a minimum of $55,000 on 55 ketamine vials and related injections in the 29 days prior to the actor's passing at the age of 54 on October 28, 2023. Perry pictured in April of 2023 in LA

"إيواماسا" هو واحد من خمسة أشخاص تم القبض عليهم في وقت سابق من هذا الشهر فيما يتعلق بوفاة بيري، حيث اجتمع في إحدى المرات مع ممثل مسلسل Friends، والدكتور سلفادور بلاسنسيا، في موقف للسيارات، حيث تم حقن الممثل بالكيتامين، وفقًا للمستندات القانونية التي استعرضتها النيابة.

ذكرت المستندات القانونية أن إيواماسا، وبلاسينسيا، قاما بتبادل الآلاف نقدًا مقابل زجاجات من الكيتامين، مشيرة إلى أن بلاسينسيا حقن بيري بالكيتامين في منزله في مناسبات عديدة.

New information about Perry's intake of ketamine was released by authorities this month

وقام بلاسينسيا في إحدى الحالات بحقن الممثل الذي لعب دور تشاندلر بينج في مسلسل إن بي سي، في غضون ساعات من حقن بيري بالفعل بجرعة سابقة من الكيتامين.

وأدت الجرعة المزدوجة إلى ارتفاع ضغط الدم الانقباضي لـ بيري إلى مستويات خطيرة، وفقا للمستندات القانونية، مع عدم قدرة الممثل على التحدث أو الحركة نتيجة للحقن، فيما أنفق إيواماسا بشكل غير قانوني 6000 دولار على 25 زجاجة من الكيتامين، وفقًا للمستندات القانونية، بعد تسعة أيام من شرائه 25 قارورة كيتامين بشكل غير قانوني.

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