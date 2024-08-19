شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير جديد يكشف إنفاق ماثيو بيري 55 ألف دولار على جرعات كيتامين قبل وفاته والان مع تفاصيل الخبر

أكد تقرير جديد أن الممثل الراحل ماثيو بيري، ومساعده المقيم كيني إيواماسا، أنفقا ما لا يقل عن 55 ألف دولار على 55 قارورة كيتامين وحقن ذات صلة في الـ29 يومًا السابقة لجرعة زائدة مميتة للممثل الراحل عن عمر يناهز 54 عامًا، في 28 أكتوبر 2023.

وقالت السلطات بوزارة العدل، إن "إيواماسا" أرسل رسائل نصية متتالية يطلب فيها المزيد من المخدر الجراحي من مورديه، بما في ذلك معاملة غير قانونية، حسبما ذكرت مجلة "يو إس ويكلي"، بعد مراجعة وثائق المحكمة في الدعوى ضد إيواماسا.

"إيواماسا" هو واحد من خمسة أشخاص تم القبض عليهم في وقت سابق من هذا الشهر فيما يتعلق بوفاة بيري، حيث اجتمع في إحدى المرات مع ممثل مسلسل Friends، والدكتور سلفادور بلاسنسيا، في موقف للسيارات، حيث تم حقن الممثل بالكيتامين، وفقًا للمستندات القانونية التي استعرضتها النيابة.

ذكرت المستندات القانونية أن إيواماسا، وبلاسينسيا، قاما بتبادل الآلاف نقدًا مقابل زجاجات من الكيتامين، مشيرة إلى أن بلاسينسيا حقن بيري بالكيتامين في منزله في مناسبات عديدة.

وقام بلاسينسيا في إحدى الحالات بحقن الممثل الذي لعب دور تشاندلر بينج في مسلسل إن بي سي، في غضون ساعات من حقن بيري بالفعل بجرعة سابقة من الكيتامين.

وأدت الجرعة المزدوجة إلى ارتفاع ضغط الدم الانقباضي لـ بيري إلى مستويات خطيرة، وفقا للمستندات القانونية، مع عدم قدرة الممثل على التحدث أو الحركة نتيجة للحقن، فيما أنفق إيواماسا بشكل غير قانوني 6000 دولار على 25 زجاجة من الكيتامين، وفقًا للمستندات القانونية، بعد تسعة أيام من شرائه 25 قارورة كيتامين بشكل غير قانوني.