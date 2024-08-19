حمزة نمرة يدعم فلسطين بأغنية «ياظريف الطول» في مهرجان القلعة

فاجأ الفنان حمزة نمرة جمهوره بتقديم أغنية "يا ظريف الطول" من التراث الفلسطيني، وسط تفاعل حماسي من الحضور، وذلك خلال مشاركته في فعاليات الدورة الـ 32 من مهرجان قلعة صلاح الدين.

وقدم حمزة نمرة مجموعة من أشهر أغانية وهي داري، تيجي نشرب، إسكندرية، ولعله خير، وغيرها".

وتفاعل الجمهور معه بشكل كبير عندما غنى أغنية "عالم كداب" التي قدمها في ألبوم "رايق" وهي من كلمات حسام سعيد، وألحان عمرو الشاذلي - أحمد الشاذلي بينما من توزيع وميكساچ عمرو الخضري

الدورة 32 من مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء والغناء تتواصل على مدار 14 يوما وتقام فى الفترة من الخميس 15 اغسطس حتى الأربعاء 28 أغسطس.

تكريم 11 شخصية بالافتتاح

وتستهل مراسم الإفتتاح بالسلام الوطني، ثم يفتتح وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو والدكتورة لمياء زايد رئيس دار الاوبرا المصرية فعاليات الدورة ٣٢ من المهرجان ويعقب ذلك تقديم وزير الثقافة ورئيس الاوبرا لتكريم 11 شخصية ساهمت فى اثراء الساحة الفنية فى مصر والوطن العربى وهم " السيد عمرو القاضى رئيس هيئة تنشيط السياحة، الكاتب والأديب يوسف القعيد وعضو مجلس أمناء أوبرا دمنهور ، الفنان الدكتور مجدى صابر رئيس دار الأوبرا المصرية الأسبق، الفنان الموسيقى وعازف البيانو فتحى سلامة، الحائز على جائزة جرامى الموسيقية العالمية عام ٢٠٠٤، المايسترو حازم القصبجى حفيد الموسيقار محمد القصبجى وقائد الفرقة القومية العربية للموسيقى العربية منذ عام ٢٠١٤، الفنان ياسر الصيرفى وقائد الفيولينة بأوركسترا القاهرة السيمفونى، عازفة الماريمبا نسمة عبد العزيز، المهندس محمود حجاج رئيس الإدارة المركزية للتجهيزات الفنية سابقا، عبير محمد عمر مدير عام التنسيق الفنى والبرامج بالأوبرا، اسم الراحل محمد سالم مدير عام النشاط الفنى بدار الأوبرا سابقا، اسم الراحل صلاح صالح من أبناء الديكور بالورش الفنية بدار الأوبرا المصرية.

يلى ذلك العرض الفنى حيث تقدم عازفة الماريمبا نسمة عبد العزيز وفرقتها بانوراما من الأعمال العربية والغربية التي أعيد توزيعها لتناسب آلة الماريمبا، ثم تقدم الفنانة كارمن سليمان وفرقتها باقة مختارة من مؤلفات الطرب العربى إلى جانب مجموعة من اعمالها الخاصة.

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