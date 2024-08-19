نجما “الطّائر الرّفراف” يحتفلان بزفافهما بحضور المشاهير

إحتفل اليوم الإثنين، نجما المسلسل التّركي “الطّائر الرّفراف”، إرسين أريجي(عابدين) وبيريل بوزام (سونا)، بحفل زفافهما وسط تعتيم شديد على تفاصيله وبحضور عائلتهما وأصدقائهما المقرّبين.

في التّفاصيل : انتشرت عبر مواقع التّواصل الاجتماعي، في السّاعات الماضية، صورة لصديقة العروسَين الممثّلة التّركيّة أفرا ساراتشوغلو وقد بدت بكامل جمالها وأناقتها، استعدادًا لحفل زفاف الثّنائيّ، وسط إعجاب كبير من الجمهور بإطلالتها وجاذبيّتها.

نذكر أنّ زواج الثّنائيّ ، بحسب صحيفة تقويم التّركيّة، قد جاء على عكس توقّعات الجمهور الذي كان ينتظر زواج بطلَيّ المسلسل عفراء أوغلو ومارت رمضان ديمير، اللذين تدور حولهما الكثير من الإشاعات، عن وجود قصّة حبّ بينهما تمرّ حاليًّا بمرحلة من الانفصال والتّوتّر.

الجدير بالذّكر، أنّ علاقة إرسين وبيريل، بدأت منذ ما يقارب العام ونصف العام، خلال تصوير أحداث مسلسل “الطّائر الرّفراف”، إذ جسّد إرسين دور “عابدين” صديق “فريد” (مارت رمضان ديمير) وحارسه الشّخصيّ وجسّدت بيريل بوزام دور “سونا”، شقيقة بطلة العمل عفراء ساراتش أوغلو “سيران”.

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أمّا الإشاعات، فقد بدأت تلاحق الثّنائيّ إرسين وبيريل، بشأن وجود قصّة حبّ بينهما في أروقة المسلسل، بعد أن قضيا عطلتهما معًا في روما، فعلى الرّغم من أنّهما حرصا على تكذيب الإشاعات التي انتشرت، إلّا أنّ الصّور التي نشرها كل واحد منهما عبر “إنستغرام” أظهرت تواجدهما في نفس المكان والزّمان في روما، ما اكّد تواجدهما معًا خلال عطلتهما.

نشير إلى أنّ تصوير الجزء الثّالث من مسلسل “الطّائر الرّفراف”، سيبدأ قريبًا ومن المقرّر عرضه في شهر أيلول/سبتمبر المقبل.