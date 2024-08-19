إنجي علاء تروي موقفا جمعها مع مهندس ديكور بأحد الأعمال الفنية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

روت المؤلف ومصممة الأزياء إنجي علاء طليقة الفنان يوسف الشريف، موقفا جمعها مع مهندس ديكور بأحد الأعمال الفنية.

وكتبت إنجي، عبر حسابها على فيسبوك: "مرة مهندس ديكور اشتغلت معاه في نفس العمل طلع دارس تصميم أزياء في معهد السينما سألته طب ليه مش بتشتغل معانا في تصميم الأزياء قالي عشان لقيت إن التعامل مع الخشب أريح بكتير من التعامل مع البني آدمين.. معاه حق الصراحة".

وكانت إنجي علاء، قد أعلنت في وقت سابق انفصالها عن الفنان يوسف الشريف، عبر حسابها الرسمي بموقع "x"، قائلة: "قدّر الله وما شاء فعل.. يؤسفنا أن نعلن نحن إنجي علاء ويوسف الشريف أنه قد تم الانفصال الرسمي بيننا مع التأكيد على استمرار علاقة الود والمعزّة والإحترام المتبادل تقديرا لسنوات العشرة الطيبة التي جمعتنا ولأولادنا أجمل نعمة أنعمها الله علينا".

وأضافت: "دعواتكم ربنا يكتبلنا اللي فيه الخير.. أشهد الله يا يوسف اني طول فترة زواجنا ماشوفتش منك غير كل خير وربنا يوفقك في اللي جاي.. الحمد لله على كل شيء".

وبخصوص مصير مسلسل "راكون" الذي تتعاون فيه مع طليقها الفنان يوسف الشريف، أكدت إنجي علاء، انتهائها من كتابة سيناريو مسلسل "الراكون" منذ عام، واستغرق كتابته عامين متتاليين وعن عدم علمها السبب وراء تأجيله أو ميعاد عرضه، إلى جانب تحضيرها لمسلسل تشويقي اجتماعي لم تكشف عن تفاصيله وعلقت عبر حسابها الرسمي على تطبيق "ثريدز": "كله خير".

ويعد مسلسل "الراكون" هو التعاون الثالث بين الفنان يوسف الشريف وطليقته السيناريست إنجي علاء وذلك بعد نجاحهما من قبل بمسلسل "لعبة إبليس" والذي عرض بموسم دراما رمضان عام 2015، ومسلسل "كوفيد 25" وتم عرضه بموسم رمضان عام 2021.

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