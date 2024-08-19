غدا.. علي الهلباوي يحيي الليلة الثانية لبرنامج صيف الإنتاج الثقافي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي

تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، تنطلق فعاليات الليلة الثانية لبرنامج "صيف الإنتاج الثقافي"، الذي ينظمه قطاع شئون الإنتاج الثقافي برئاسة المخرج خالد جلال، في التاسعة من مساء غد الثلاثاء على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون.

ويحيي الفنان علي الهلباوي حفل الليلة الثانية لبرنامج "صيف الإنتاج الثقافي" بمصاحبة فرقته الموسيقية، حيث يعيش جمهور المسرح مع صوته المميز، الذي يشدو بباقة متنوعة من أشهر أعماله الغنائية

ويستمر برنامج صيف قطاع الإنتاج الثقافي، يوميا حتى ٣١ أغسطس الجاري بسعر تذكرة ٣٠ جنيه، ومن المقرر أن تحيي الفنانة "آية عبدالله" الليلة الثالثة للبرنامج يوم ٢١ أغسطس.

ويشارك البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة الفنان أحمد الشافعي، في البرنامج من خلال استعراضات لأعرق فرقة فنية، حيث تحيى فرقة "رضا للفنون الشعبية" حفل يومي ٢٢ و٢٦ أغسطس، وتحيي الفرقة القومية للفنون الشعبية حفل يومي ٢٣ و٢٩ أغسطس

كما يشارك المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية برئاسة الفنان إيهاب فهمي، في برنامج صيف الإنتاج الثقافي من خلال فرقته الموسيقية، حيث تحيي الفرقة حفل يوم ٢٤ أغسطس وتقدم مجموعة متميزة من الفقرات الموسيقية والغنائية

ويحيي الفنان ماهر محمود حفل الليلة السابعة للبرنامج يوم ٢٥ أغسطس، وتحيى الفنانة فاطمة محمد علي حفل الليلة التاسعة للبرنامج يوم ٢٧ أغسطس، كما يحيي الفنان علي الألفي حفل الليلة العاشرة من البرنامج يوم ٢٨ أغسطس، وتحيي الفنانة فاطمة عادل حفل الليلة قبل الأخيرة للبرنامج يوم ٣٠ أغسطس.

وتختتم فعاليات الليلة ال١٣ لبرنامج صيف قطاع الإنتاج الثقافي، يوم ٣١ أغسطس، بمشاركة من أكاديمية الفنون برئاسة الدكتورة غادة جبارة، من خلال تقديم العرض المسرحى "فرحة" من إنتاج الأكاديمية .