غادة عبد الرازق تثير جدلا بسبب "نحافتها".. والجمهور يعلق (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

أثارت الفنانة غادة عبدالرازق، حالة من الجدل عبر مواقع التواصل الإجتماعي عقب تداول صورا لها تظهر خلالها بـ"نحافة شديدة".

ونشرت الصفحة الرسمية لبرنامج "عرب وود"، صور غادة عبدالرازق التي أثارت من خلالها جدلا عقب تداولها، والتي تظهر فيها بإطلالة "نحيفة جدا".

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "إيه ده ليه كدة؟" ، "يا لهوي هي بقت عاملة ليه كدة" ، "هي بتخس كدة ليه؟" ، "عملت في نفسها كدة ليه".

وكانت غادة عبدالرازق، قالت ببرنامج "كلمة أخيرة" تقديم الإعلامية لميس الحديدي والمذاع على شاشة قناة "ON": "أنا ست مريضة، وبتعالج من 35 سنة فـ متقوليش استقرارك النفسي لأن أنا بالتأكيد معنديش استقرار نفسي ولا عاطفي".

وتابعت غادة عبد الرازق: "وبحسد الناس التانين على الاستقرار والبيت وزوج والأطفال، وكل حاجة، أنا ممكن كمان أحس أني دمرت ناس حواليا".

وأضافت: "بنتي روتانا كان في يوم من الأيام عندها استقرار في بيتها، وانفصلت ممكن أكون أنا اللي قصرت في ده، فممكن أكون أنا عامل من العوامل اللي بوظت حياتها".

يذكر أن، غادة عبد الرازق شاركت في بطولة مسلسل "صيد العقارب" بطولة محمد علاء، رياض الخولي، سيمون، أحمد ماهر، أحمد سعيد عبد الغني، ميار الغيطي، أحمد ماجد، مجدي بدر، سامي مغاوري، منال سلامة، عماد رشاد، محمد علي رزق، وغيرهم، ومن تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد حسن.