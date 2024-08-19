الخميس.. افتتاح العرض المسرحي "كازينو" على مسرح السلام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي

صرح الفنان محسن منصور مدير عام المسرح الحديث بأن الخميس القادم 22 أغسطس سيتم افتتاح العرض المسرحي "كازينو" في تمام التاسعة مساءً بقاعة يوسف إدريس على مسرح السلام .

تدور أحداث العرض داخل كازينو يتجمع فيه مجموعة من الأصدقاء وتتوالى الأحداث والمفاجآت

مسرحية كازينو إخراج: عمرو حسان، بطولة: كريم الحسيني، مجدي البحيري، نوال سمير، شادي أسعد، نيچار محمد، نسمة عادل، محمود البيطار، أحمد محسن، محمد دياب

كتابة وأشعار أيمن النمر، موسيقى وألحان حازم الكفراوي، توزيع موسيقي محمد الكاشف، استعراضات حسن شحاتة، ديكور محمد عبدالحميد، أزياء مها عبد الرحمن، إضاءة عز حلمي، مكياچ أمل حسام فوتوغرافيا وتصميم دعاية ومادة فيلمية خالد مهيب مخرجان مساعدان داليا الصاوي وعمر البدري مخرج منفذ احمد شحاتة