احتفالا بألبوم "فرق توقيت".. سمر طارق تحيي حفلين قريبا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

بعد حوالي 3 أسابيع من بدء إطلاق ألبومها الجديد "فرق توقيت"، أعلنت المطربة سمر طارق عن إحياء حفلين غنائيين في القاهرة، للاحتفال بالألبوم الجديد وتقديم أغانيه على المسرح لأول مرة، على أن يكون الحفل الأول ضمن مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء يوم 25 أغسطس، والثاني ضمن فعاليات كايرو جاز كلوب في 7 سبتمبر.

وحتى الآن، أطلقت سمر طارق 3 أغاني فقط من الألبوم الجديد، ويتبقى أغنيتان فقط، سوف يتم إطلاقهما خلال الأسبوعين المقبلين.

وفي بيان صحفي سابق كشفت سمر أنها من خلال ألبوم "فرق توقيت" تعبر عن مراحل الحزن الخمسة ومراحل اكتمال القمر في الوقت نفسه، يتخلل هذا كله فكرة فروق التوقيت والاحتمالات اللانهائية لكل ما يحدث في الكون، قد يكون السيناريو صحيح والتوقيت خاطئ، وقد يكون العكس، فعلى حسب تجربة كل منا، قد نمر بمرحلة أو اثنين من مراحل الحزن فقط، والسبب في ذلك يكون فقط فرق التوقيت، حسب تعبيرها.

وتابعت "الأغنية الأولى في الألبوم حجرة ورقة مقص تعبر عن المرحلة الأولى للحزن وهي الإنكار. الأغنية من تأليف وتلحين وتوزيع سمر طارق وإنتاج The basement record، ثم تأتي الأغنية الثانية ماتسألنيش من تأليف وتلحين سمر وتوزيع موسيقي بيتر سمير، وهي تعبر عن مرحلة المساومة، ثم تأتي بعد ذلك مرحلة الغضب، من خلال أغنية مراية، وهي من تأليف وتلحين سمر، وتوزيع موسيقي معتز ماضي، ومكساج صوت محمد صقر".

وكشفت أن الأغنية الرابعة هي "كل اللي فات" تعبر عن مرحلة الاكتئاب، وهي من تأليف محمد بحيري وتلحين سمر وتوزيع موسيقي بيتر سمير، ثم تأتي مرحلة القبول الأخيرة بأغنية "كده"، من تأليف وتلحين وتوزيع موسيقي سمر ومكساج صوت لنور عباس.

سمر طارق مغنية ومؤلفة أغاني وملحنة وعازفة وكاتبة، تعلمت بنفسها بدايةً من العزف على الجيتار في سن الثانية عشرة، ومنذ ذلك الحين أطلقت العديد من الأغاني التي اكتسبت شهرة على منصات مختلفة، وحققت أغانيها أكثر من 17 مليون مشاهدة على يوتيوب، وحوالي 12 مليون استماع على أنغامي.

تحرص سمر دائمًا على التجريب بأنواع وأصوات مختلفة واستكشاف ثراء وتنوع الثقافات الموسيقية من أجل خلق هوية موسيقية فريدة تميزها عن غيرها من الفنانين.