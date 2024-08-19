26 سبتمبر.. فاطمة سعيد تحيي حفلا في قصر عابدين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تحت رعاية وزارة الثقافة المصرية تستعد مغنية الأوبرا المصرية العالمية السوبرانو فاطمة سعيد لإحياء حفل فني ضخم يوم الخميس الموافق ٢٦ سبتمبر 2024 في قصر عابدين، أبرز المعالم التاريخية في مصر، بقيادة المايسترو نادر عباسي، ومن المقرر أن تقدم من خلاله برنامج غنائي يتضمن نخبة من أجمل أعمالها التي قدمتها على مدار مشوارها الفني.

وأعلنت شركة RMC المنظمة للحفل عن طرح التذاكر في مصر والعالم بدءًا من يوم 1 سبتمبر 2024. ويعد هذا أول حفل للسوبرانو فاطمة سعيد في مصر بعد حصولها على جائزة الثقافة الأوروبية لعام 2024، التي تسلمتها خلال حفل توزيع جوائز الدرجة الأولى على مسرح أوركسترا لوكسمبورج الذي أقيم في أوائل الشهر الماضي، لتكريم أبرز الوجوه الفنية والغنائية في الساحة العالمية.

وقال الدكتور أحمد هنو، وزير الثقافة في بيان صحفي شاركته الشركة المنظمة للحفل مع وسائل الإعلام: "هذا الحفل يعد مناسبة مميزة تجمع بين الفن الرفيع والتراث الثقافي لمصر، إنها فرصة جيدة للجمهور المصري والزائرين الدوليين للاستمتاع بصوت قوي ومميز في مكان يحمل تاريخاً غنياً ويعزز من تألق الموسيقى الأوبرالية في البلاد، ولا شك أن مصر تمتلك ثروة ثقافية وفنية هائلة يجب الاستفادة منها لتعزيز مكانتها في الخارج، واستطاع الفن خلال السنوات القليلة الماضية أن يكون جزءاً من حملات الترويج السياحي لمصر، ويعكس التراث الثقافي والجمالي لمصر، مما يجذب السياح الذين يبحثون عن تجارب ثقافية غنية، الأمر الذي يساهم في خلق صور إيجابية عن مصر أمام العالم".

بدوره، قال عمرو القاضي، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتنشيط السياحي: "سعداء بالتعاون مع السوبرانو فاطمة سعيد، صاحبة الصوت الأوبرالي المميز في مصر والعالم، والتي قدمت أدواراً رئيسية في العديد من الأعمال الأوبرالية العالمية، كما إن إسهاماتها في الدمج بين الفن الأوبرالي والثقافة المصرية قد ساهمت في خلق تجربة فنية فريدة من نوعها، تمزج بين الألحان الأوبرالية الراقية والنغمات المصرية الأصيلة، مما جعل عروضها محط أنظار الجماهير في أنحاء العالم، بما تمثله من موهبة فنية رائدة".

وصرح أحمد عبيد، المؤسس والعضو المنتدب لشركة RMC، قائلاً: "الحفل يأتي في إطار جهود RMC لتنظيم الفعاليات الفنية والثقافية في مختلف الأماكن الأثرية والتاريخية المتميزة في مصر، التي تجذب الجماهير من جميع أنحاء العالم، وذلك بالتنسيق مع الدولة المصرية المتمثلة في وزارة السياحة والهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة، من أجل إبراز صورة إيجابية عن مصر، والترويج للسياحة المصرية، وتسليط الضوء على الجوانب الفريدة والجذابة من الوجهات السياحية في مصر، مما يعزز من جاذبيتها للزوار الدوليين، والأمر الذي ينعكس إيجابيًا على الدخل القومي لمصر وتعزيز التنمية الاقتصادية بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.

جدير بالذكر أنّ السوبرانو العالمية المصرية فاطمة سعيد قدمت أول حفل جماهيري عالمي بالمتحف المصري الكبير بالتعاون مع RMC في شهر يناير العام الماضي 2023، بصحبة المايسترو العالمي نادر عباسي. وحرصت خلال الحفل على تقديم مجموعة من الأغاني التي تنوعت بين الكلاسيكية والموسيقى الشرقية.