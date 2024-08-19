أسماء جلال تعلن مشاركتها في فيلم "هيبتا: المناظرة الأخيرة" بهذه الطريقة.. صورة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

أعلنت الفنانة أسماء جلال مشاركتها في فيلم "هيبتا: المناظرة الأخيرة"، وهو جزء ثان مستقل لفيلم "هيبتا: المحاضرة الأخيرة".

ونشرت "أسماء صورة وهي تحمل كارت الكوتشينة "الباصرة" رقم 7، عبر حسابها الشخصي بموقع "انستجرام"، وعلقت: "هيبتا".

وكشفت شركة "ذا بروديوسرز" وڨوكس ستوديوز ، عن أحداث الجزء الجديد من فيلم هيبتا في قلب القاهرة، والذي يتناول وجهة نظر جديدة حول الحب تتحدى معتقداتنا التقليدية.

ويتم التصوير حاليًا في القاهرة ثم ينتقل فريق العمل لعدد من المواقع المختلفة في مصر.

"هيبتا: المناظرة الأخيرة" دراما رومانسية من تأليف الكاتب محمد صادق، وسيناريو وحوار محمد جلال ومحمد صادق بالتعاون مع نورهان أبو بكر، وإخراج هادي الباجوري. ويشارك في البطولة مجموعة من النجوم، تضم: منة شلبي، كريم فهمي، سلمى أبو ضيف، أسماء جلال، كريم قاسم، مايان السيد، حسن مالك، بالإضافة إلى أسماء أخرى سيتم الإعلان عنها قريبًا.

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