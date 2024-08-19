حسن شاكوش: "أنا اتظلمت.. وندمان على زواجي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

حلَّ مؤدي المهرجانات حسن شاكوش ضيفًا على الإعلامي عبد العزيز أحمد في برنامجه "بالمايك والقلم"، والذي يعرض على منصات التواصل الاجتماعي.

وفتح شاكوش قلبه وتحدث عن زواجه من ريم طارق، وعلاقته بنجوم الفن، والفنان الذي سلب من دور في فيلم سينمائي.

تحدث "شاكوش" في لقائه ببرنامج "بالمايك والقلم"، قائلًا: "أنا اتظلمت.. موضوع الجواز ده ندمان عليه، كل شوية قولي أنت بتشرب إيه؟!، الحاجات دي بتضايقني".

وأضاف: "ولاد الناس لو جوزها فيه كل العبر وعضم في قفه تطلع تقول ده أحسن راجل في الدنيا".

وعن علاقته بزملائه الفنانين، قال "شاكوش": "تفاجئت إن في ناس مطربين بتقعد معايا بتدفع فلوس للنقابة عشان مرجعش، كنت بسمع مكالمات بوداني وهما بيشتموني ويجوا قدامي نجم مصر أنت رقم واحد".

وبشأن فيلمه السينمائي: "كلمتني شركة روحت مضيت بطولة فيلم اسمه الغربان، تفاجئت ولقيت ناس بتكلمني بتقولي الفليم اللي أنت كنت هتعمله رشحوا حد تاني هو اللي عمله، أنا معايا فيديوهات وصور هبتدي أنزلها الايام الجاية".

وتابع: "عايز أبكي عشان أبويا مش موجود معايا في عزي ونجاحي، أنا بروح له المدفن ببقى عايز اخشي اطلعه من جوه".

فيلم "الغربان" يقوم ببطولته الفنان عمرو سعد، بمشاركة مي عمر، محمد علاء، أسماء أبو اليزيد، ماجد المصري، عبدالعزيز مخيون، صفاء الطوخي، ومن إخراج ياسين حسن.

يذكر أن ريم طارق، تبادلت مع طليقها الفنان حسن شاكوش، تحرير المحاضر، والدعاوى القضائية، عقب طلاقها رسميا في يوليو 2023.

اقرأ أيضا..

إنجي علاء تروي موقفا جمعها مع مهندس ديكور بأحد الأعمال الفنية

مي عمر مع محمد سامي وسط البحر بإيطاليا.. والجمهور: "الجمال عدى الكلام" (صورة)