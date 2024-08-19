شكرا لقرائتكم خبر عن "سينما منتصف الليل" فيلم روائي طويل لـ مازن لطفى وبطولة سرى النجار والان مع تفاصيل الخبر

يقدم المخرج مازن لطفي فيلمه الثاني "سينما منتصف الليل" من كتابته وإخراجه بعدما قدم من قبل فيلمه الروائي الطويل الأول "ابنتي" الذي شارك به في الكثير من المهرجانات السينمائية داخل وخارج مصر.

"سينما منتصف الليل" يروي حكاية مخرج يرى يوميا كوابيس بعد منتصف الليل بشكل متكرر إلى أن يبدأ في ملاحظة تفاصيل في كوابيسه تجعله ينتظر رؤيتها كفيلم جديد يصدر في السينما، والفيلم بطولة: مصطفى خيار، محمد أدهم، سري النجار، محيي ضرغام، محمد شوقي طنطاوي، رغدة جلال، ناجي شحاتة، مريم حاتم، هشام زكري، لوجين خالد، نهال أبو زيد، رضوى حجازي، وائل العوني، رفا الخطيب، والتصوير لمازن لطفي، والموسيقى لبيتر نيرمر، وكتابة وإخراج مازن لطفي.

يذكر أن فيلم "ابنتى" آخر أفلام المخرج مازن لطفي؛ شارك في المسابقة الرسمية لفئة الأفلام الروائية الطويلة بمهرجان lift off sessions السينمائي الدولي في بريطانيا، والفيلم بطولة الفنانين عمر زهران، عارفة عبد الرسول، ماري جرجس، حسن محمد، والفنان حسين عشماوي، تأليف موسيقى للموسيقار البولندي بيتر نيرمر، فكرة وسيناريو وإخراج مازن لطفي، وكانت تدور أحداثه في إطار اجتماعي حول "جون" الذي يعود لمنزل عائلته إلى القاهرة بعد اغتراب طويل، يبدأ في تذكر ماضيه وعلاقاته الاجتماعية والنفسية، وكيف أثرت طاقته السلبية التي ظلت تلازمه طيلة فترة مراهقته حتى مرحلة الكبر.

جدير بالذكر أن فيلم "ابنتى" تم عرضه عالميا لأول مرة بـ مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية في الدورة الـ 11، كما شارك خلال فعاليات مهرجان العودة السينمائي بفلسطين في دورته السادسة مايو 2022.