شكرا لقرائتكم خبر عن أهالي شبرا يحتفلون بعيد ميلاد تامر حسنى ويهتفون باسمه ويستجيب لطلب امرأة قعيدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حالة من الحب يتمتع بها النجم تامر حسني مع جمهوره، وهو ما نشاهده دائمًا عندما يلتقى نجم الجيل بجمهوره فدائمًا تظهر حالة محبة كبيرة وشعبية جارفة تلتف حوله، وهو ما حدث أثناء تصويره لأحد مشاهد فيلمه "ريستارت" بشوارع شبرا، حيث التف الأهالي حوله في اليوم الأول من التصوير واحتفلوا بعيد ميلاده، ونجاح أغنيته الأخيرة "معلمين" والتي حققت نجاحًا كبيرًا.

ولم يقتصر الأمر على ذلك، لكن في اليوم الثاني تجمهر المئات في حبه مرددين: "بنحبك يا تامر"، و"انزل يا تامر"، وهو الأمر الذى أدخل السعادة في قلب النجم تامر حسني.

وفي لفتة إنسانية طيبة، طلبت امرأة كبيرة في السن غير قادرة على الحركة من النجم تامر حسني أن يصعد لمنزلها وبالفعل لبى طلبها وصعد على الفور وقام بالسلام على كل جيرانها في العمارة.

ويعد فيلم ريستارت هو التعاون الثاني بين تامر حسني وهنا الزاهد في السينما، بعدما قدما معاً فيلم «بحبك» الذي تم عرضه في عام 2022، وحقق نجاحاً كبيراً، والفيلم تأليف وإخراج تامر حسني في أولى تجاربه، وشارك في بطولة الفيلم حمدي الميرغني، هدى المفتي، مدحت تيخة، أحمد عزمي، تميم عبده، سمر محمد متولي، شهد الشاطر.